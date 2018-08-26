Самолет рейса Петербург-Барселона экстренно вернулся в Пулково

Пассажирский авиалайнер, совершавший рейс по маршруту Санкт-Петербург- Барселона, был вынужден экстренно вернуться в Пулково, когда борт находился уже над территорией Польши. Об этом сообщили пассажиры, которым пилоты самолета объяснили неожиданное возвращение в Петербург тем, что лайнер показал нарушения в работе навигационной системы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в аэропорту Пулково, пассажирам, летевшим в Испанию, вскоре был предоставлен другой самолет. И в 12.00, с опозданием на четыре часа, все вернувшиеся были вновь отправлены по требуемому маршруту.

- В настоящее время самолет еще находится в воздухе, - пояснили сотрудники Пулково, - волноваться оснований нет, рейс происходит в штатном режиме.