Три автомобиля врезались в поднявшийся пролет моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге три автомобиля врезались в поднявшийся пролет разводного моста. В результате происшествия пострадали три человека.

ДТП произошло в субботу вечером, передает РИА Новости. Как рассказали очевидцы, часть разводного Володарского моста самопроизвольно поднялась на 30-40 см, после чего в пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.

Водитель ВАЗа - 25-летний мужчина - доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водители японской машины и автобуса госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, уточнили правоохранители.

По факту инцидента проводится проверка.