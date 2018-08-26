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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три автомобиля врезались в поднявшийся пролет моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге три автомобиля врезались в поднявшийся пролет разводного моста. В результате происшествия пострадали три человека.

Один человек погиб и трое пострадали при опрокидывании машины в Москве

ДТП произошло в субботу вечером, передает РИА Новости. Как рассказали очевидцы, часть разводного Володарского моста самопроизвольно поднялась на 30-40 см, после чего в пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.

Водитель ВАЗа - 25-летний мужчина - доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водители японской машины и автобуса госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, уточнили правоохранители.

По факту инцидента проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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