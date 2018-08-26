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26.08.2018 23:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Алхо для студентов

У Северной столицы может появиться новый город-спутник
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Ожидается, что новый город будет построен в Лахденпохском районе Карелии. Ему уже придумали название - Алхо.

Проект Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования представили на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия.

Инвестор выбрал западную часть Куркиекского сельского поселения - участок, расположенный между федеральной трассой "Кола" и железной дорогой. Ориентировочно площадь территории проектирования составит около пяти тысяч гектаров.

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Алхо задуман как город студентов и ученых. Там планируется построить университет с кампусом, национальный парк древних культур - "Корела-парк", тематический развлекательный парк и музей, посвященный Ладожскому озеру.

Кроме того, рассматривается возможность создания промышленной зоны для наукоемких и высокотехнологичных производств. Инициатор проекта также предложил организовать в новом городе особую экономическую зону с технопарком. Будет развиваться и туристическое направление - появятся железнодорожный и автовокзал.

Сегодня земли, которые предлагают использовать под строительство Алхо, относятся к лесному фонду. Если проект будет одобрен, первоочередной задачей станет их перевод в другую категорию, межевание и учет участков.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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