В Ленобласти два человека погибли в тройном ДТП

Дорожная авария, произошедшая в Тосненском районе Ленинградской области, унесла жизни двух пассажиров. Еще двое, в том числе 12-летний ребенок, в тяжелом состоянии направлены в больницу, сообщает "РГ" пресс-служба ведомства.

ДТП произошло ночью на 600 километре трассы "Россия. По предварительным данным, автомобиль Kia, направлявшийся в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Geely, в который позже из-за столкновения въехала LADA Largus, двигавшаяся в попутном направлении.

В результате аварии погибли водители Kia и Geely. Двое пассажиров Geely, в том числе ребенок 12 лет, госпитализированы.