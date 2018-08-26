В МВД опровергли информацию о стрельбе в здании суда Петербурга

Сообщение о стрельбе в здании суда Московского района Санкт-Петербурга опровергают в полиции города и в Объединенной пресс-службе судов Петербурга (ОПС).

- У нас нет таких сведений, мы опровергаем эту информацию, - заявили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал новость об инциденте, якобы случившемся в здании районного суда Московского района Петербурга. В ней говорится, что в результате стрельбы были ранены два сотрудника правоохранительных органов.

- Никакой стрельбы в здании Московского районного суда Санкт-Петербурга сегодня, вчера и за время работы Объединенной пресс-службы не было, - подтверждает и пресс-служба ОПС. - Распространенная кем-то видеоинформация, по нашим данным, датирована 2012 годом.