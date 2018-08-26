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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария на подъеме

В Санкт-Петербурге разводной мост спровоцировал массовое ДТП
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Дорожно-транспортное происшествие на Володарском мосту в Северной столице произошло в субботу вечером, когда по нему двигалась вереница машин. Как рассказывают очевидцы, часть моста неожиданно для всех вдруг стала самопроизвольно подниматься и остановилась на высоте примерно в 30-40 сантиметров. В этот пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.
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Самые тяжелые травмы получил 25-летний водитель "ВАЗа": в ГИБДД сообщают, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водители двух других машин также госпитализированы, их состояние - средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося. Володарский мост только что пережил плановый ремонт. Он был закрыт 6 августа, работы продолжались три недели и, по предварительным планам, должны были завершиться 26 августа. Однако ремонтники справились с заданием раньше срока на два дня. К этому их подвигала напряженная обстановка на восточном направлении улично-дорожной сети Санкт-Петербурга: ведь одновременно идут ремонтные работы на вантовом мосту, который также соединяет два берега Невы на востоке города.

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Причины инцидента пока не установлены, однако, по одной из версий, самопроизвольное разведение моста могло начаться из-за слишком большого слоя асфальта, уложенного на мост в ходе ремонта, его вполне могло спровоцировать изменение динамической нагрузки из-за утяжеления асфальта.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас Володарский мост уже работает в штатном режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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