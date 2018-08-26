В Санкт-Петербурге разводной мост спровоцировал массовое ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на Володарском мосту в Северной столице произошло в субботу вечером, когда по нему двигалась вереница машин. Как рассказывают очевидцы, часть моста неожиданно для всех вдруг стала самопроизвольно подниматься и остановилась на высоте примерно в 30-40 сантиметров. В этот пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.

Самые тяжелые травмы получил 25-летний водитель "ВАЗа": в ГИБДД сообщают, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водители двух других машин также госпитализированы, их состояние - средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося. Володарский мост только что пережил плановый ремонт. Он был закрыт 6 августа, работы продолжались три недели и, по предварительным планам, должны были завершиться 26 августа. Однако ремонтники справились с заданием раньше срока на два дня. К этому их подвигала напряженная обстановка на восточном направлении улично-дорожной сети Санкт-Петербурга: ведь одновременно идут ремонтные работы на вантовом мосту, который также соединяет два берега Невы на востоке города.

Причины инцидента пока не установлены, однако, по одной из версий, самопроизвольное разведение моста могло начаться из-за слишком большого слоя асфальта, уложенного на мост в ходе ремонта, его вполне могло спровоцировать изменение динамической нагрузки из-за утяжеления асфальта.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас Володарский мост уже работает в штатном режиме.