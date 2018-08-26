Пять человек погибли в лобовом ДТП на Кубани

В воскресенье ночью в Курганинском районе Краснодарского края лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, Lada Priora и "Москвич" столкнулись на 105-м километре трассы Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная. По предварительным данным, на встречную полосу выехала Priora.

- Автомобиль Лада Приора выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Москвич", - отметили в пресс-службе ведомства.

Пять человек в результате мощного удара погибли на месте - оба водителя транспортных средств, а также три пассажира "Москвича". Еще один человек госпитализирован. Личности погибших устанавливаются, проводится проверка всех обстоятельств ДТП.