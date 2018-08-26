В Астрахани прошел фестиваль фантастических лодок

В Астрахани прошел фестиваль самодельных лодок и нетрадиционных плавсредств "Каналия". В нынешнем году он был посвящен футбольной теме. Об этом сообщили в медиацентре министерства образования и науки Астраханской области.

В фестивале приняло участие около 20 команд, которые из подручных материалов изготовили лодки, которые должны были пройти по воде свыше 50 метров.

Напомним, что фестиваль "Каналия", схожий с шоу Red Bull Flugtag, проводятся в регионе с 2013 года. В прошлом году в фестивале приняли участие 26 команд.

За время проведения фестиваля на воду спускали велосипеды, танки, драконов, печь из русской народной сказки, венецианские гондолы и даже арбуз.