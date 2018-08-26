Легендарный режиссер и музыкант Эмир Кустурица сдержал данное год назад обещание и снова дал в Ялте концерт с сербской фолк-группой The No Smoking Orchestra. При этом он раз за разом подчеркивал, что его поездки в Крым - выбор свободного человека, и санкции ему не страшны.

- Я рад, что Крым - русский. Эта территория всегда была русской. Вы сами (на референдуме 2014 года. - Ред.) сказали, что хотите жить в Российской Федерации - таково ваше желание, - подчеркнул режиссер.

Особенно поразил Кустурицу новый грандиозный терминал аэропорта Симферополь, который способен обслуживать 3650 пассажиров в час. Гость увидел здание впервые, ведь в прошлом году его принимали в старом аэровокзале.

- Не могу поверить, что все сделано, - признался Кустурица.

В ялтинском киноконцертном зале "Юбилейный" он представил крымчанам и гостям полуострова новый диск своей группы, вышедший в марте этого года, а также композиции из своих известных киноработ - фильма "Черная кошка, белый кот", которому недавно исполнилось 20 лет, а также "Жизнь как чудо", "Время цыган" и недавно снятого "По Млечному пути".

Эмир Кустурица подчеркивал, что его поездки в Крым - выбор свободного человека, и санкции ему не страшны

- Мы играем 20 лет, и не знаю, как долго будем выступать, - прокомментировал Кустурица выступление в Ялте. - Но каждый раз, когда мы выходим на сцену - это как цирк приезжает в город. Наша цель - зарядить людей на концерте оптимизмом. Поэтому они чувствуют себя хорошо, в отличие от модерновой музыки, которая вводит слушателей в депрессию. Наши песни делают их счастливыми.

Происходившее подтверждало слова маэстро: под зажигательные балканские мотивы люди размахивали руками, танцевали в проходах и перед сценой, а в конце шоу дружно кричали "Браво!".

Но выступлением на сцене "Юбилейного" Кустурица и музыканты его группы в этот раз не ограничились. До концерта они прогулялись по набережной Ялты, сфотографировались с домашними голубями на фоне морского порта. А на следующий день отправились в путешествие по полуострову. На УАЗе советского производства поднялись в средневековый пещерный город Чуфут-Кале и а капелла исполнили сербскую патриотическую песню в дышащем историей интерьере.

В каменном подвале богатой караимской усадьбы XVII века, которую также называют акустической пещерой, голоса сербских гостей звучали мощно и объемно. Многие посетители Чуфут-Кале узнавали Кустурицу и просили его о совместном фото, на что режиссер охотно соглашался.

Позже музыканты с Балкан посетили в Бахчисарае парк миниатюр с копиями архитектурных памятников полуострова, а также зоопарк, где Кустурица зашел в вольер с животными, а потом сфотографировался с львенком и обезьянками.

Тем временем крымский курортный поселок Коктебель в минувшие выходные превратился в летнюю столицу джаза. Здесь уже в шестнадцатый раз состоялся международный open-air фестиваль Koktebel Jazz Party.

- В 2003 году здесь прошел первый фестиваль "Джаз Коктебель", - заявил на открытии один из основателей мероприятия, председатель его оргкомитета, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. - С тех пор джаз в бархатный сезон в Коктебеле ни на один год не утихал. Джаз объединяет народы, ведь сама эта музыка появилась как синтез культур. Это очень важно. Крым должен объединять. В этом и есть культурная миссия нашего фестиваля - никакой политики.

С каждым годом на фестивале все больше зрителей и исполнителей джаза со всего мира. Впервые одновременно на пяти площадках играли мировые звезды: Ваагн Айрапетян из Армении, американцы New York All Star и Дебора Браун - знаменитая джазовая певица и педагог, больше известная в Европе, чем у себя на родине, Рик Маргитца - известный саксофонист, впервые приехавший в Россию, обладатели награды Grammy 2012 года Rebirth Brass Band, открывшие фестиваль заводным джазом из Нью-Орлеана. А также коллективы из Индии, Китая и Великобритании.

- Я здесь, чтобы показать: мы должны относиться друг к другу человечнее. И музыка помогает в этом, - сказал лидер британского ансамбля Incognito Жан Поль Моник. - В джазе идет как бы обмен мнениями, это лучшее воплощение идеи общения. С одной стороны, мы разные, но в то же время объединены.

Остается добавить, что все сборы от фестиваля перечислят средней школе Коктебеля.

Тем временем

Вайкуле продолжает оправдываться

Посетить Крым известной латвийский певице Лайме Вайкуле, оказывается, мешает запрет, установленный, по ее словам, для граждан Латвии. Заявление артистки, сделанное для журналистов, передает РИА Новости. При этом ее предыдущие слова об отказе от гастролей в Крыму были неверно истолкованы в прессе.

- Понимаете, в чем парадокс этой истории, ­- пустилась в размышления в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ Лайма Вайкуле. - Когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", - я сказала: "Нам запрещено".

Певица утверждает, что она любит всю свою публику и просит не втягивать ее в политику. Невозможность выступить перед живущими в Крыму поклонниками Вайкуле злит, но нарушать закон она не собирается.

При этом певица уточнила, что запрет властей Латвии касается не столько посещения Крыма, сколько участия в концертах на территории полуострова. И Вайкуле готова отправиться в крымское турне, как только действующее ограничение будет устранено.

- Я хочу петь для своей любимой публики, - заключила певица.

Подготовил Борис Марьянов.