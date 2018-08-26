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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

"Миссия" на Урал

Индия и Пакистан впервые участвуют в антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Военные стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества готовятся к боям с условными террористами. Активная фаза учения "Мирная миссия-2018" развернется в среду на уральском полигоне Чебаркуль.
Индия и Пакистан прислали на уральский полигон Чебаркуль около 350 солдат и офицеров. Фото: Татьяна Андреева Индия и Пакистан прислали на уральский полигон Чебаркуль около 350 солдат и офицеров. Фото: Татьяна Андреева
Индия и Пакистан прислали на уральский полигон Чебаркуль около 350 солдат и офицеров. Фото: Татьяна Андреева

Эти учебные баталии по многим параметрам отличаются от обычных армейских маневров. Перед утверждением их сценария генералы проводят военно-политические консультации, где оценивают не только целесообразность применения силы, но и характер террористической опасности. Для стран ШОС такая угроза - не отвлеченное понятие, практически все государства организации уже сталкивались с ней в реальной жизни. Потому и решили бороться с террористами совместно. А чтобы беда не застала врасплох - отрабатывать возможные операции против бандитов на совместных учениях, которые военные дружественных армий проводят с 2005 года. "Мирная миссия" уже побывала в РФ, Казахстане, Таджикистане, КНР и Киргизии. Теперь очередь снова дошла до России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На учениях "Мирной миссии" задействуют сводную авиагруппу

Представительство "хозяев" на нынешних учениях весьма солидное - более 1300 солдат и офицеров, около 330 единиц вооружения и техники, в том числе 37 самолетов и вертолетов. Командование Центрального военного округа направило в Чебаркуль мотострелковые и артиллерийские подразделения. Еще неделю назад на аэродром Шагол под Челябинском из Сибири перебазировали 16 винтокрылых машин, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ-В.

Представители других армий Шанхайской организации сотрудничества тоже командировали на учения крупные подразделения. В общей сложности маневры собрали около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники. Один только Китай выделил на "Мирную миссию" сотню броне- и автомашин, восемь транспортников, шесть истребителей, а также два звена вертолетов. Около 350 солдат и офицеров прислали на учения Индия и Пакистан. Между прочим, представители этих армий впервые задействованы в антитеррористических учениях ШОС, и это, пожалуй, главная особенность "Мирной миссии-2018". Зато военные из Казахстана, Таджикистана и Киргизии там постоянные гости. А офицерам Вооруженных сил Узбекистана традиционно досталась роль наблюдателей.

В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Ближний Восток Пакистан Международные организации Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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