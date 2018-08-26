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26.08.2018 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Фото: Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Фото ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о ЧП в торгово-развлекательном центре "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге поступило в воскресенье в 09-16 по местному времени - в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали около 500 человек из опасной зоны.

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- По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже, площадь возгорания составила 10 погонных метров. В течение 14 минут пожарные справились с огнем, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 единиц пожарно-спасательной техники и 64 человека личного состава. Причина пожара устанавливается, работают дознаватели.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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