Из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Сообщение о ЧП в торгово-развлекательном центре "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге поступило в воскресенье в 09-16 по местному времени - в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали около 500 человек из опасной зоны.

- По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже, площадь возгорания составила 10 погонных метров. В течение 14 минут пожарные справились с огнем, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 единиц пожарно-спасательной техники и 64 человека личного состава. Причина пожара устанавливается, работают дознаватели.