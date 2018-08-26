В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП

В Екатеринбурге в результате столкновения двух легковых автомобилей, Fiat и ВАЗ-21101, травмы получили пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД УМВД.

По информации агентства, водитель иномарки, совершая разворот, задел ВАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате пассажир Fiat получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. У водителя ВАЗ-21101предварительный диагноз - перелом костей стопы, повреждение связок коленного сустава и ушиб грудной клетки.

У пассажиров зафиксированы перелом грудины, тупая травма живота, ушиб мягких тканей лица, повреждение связок.