Печальный многолетний опыт, когда конец августа превращается в сплошные мучения для отпускников и школьников, возвращающихся с отдыха домой, подсказал тему для коллективного репортажа корреспондентов "Российской газеты".

Росавиация отправила авиакомпаниям и аэропортам телеграмму с напоминаем о грядущей "горячей" неделе.

Дешевых билетов на ближайшие даты, увы, нет, так как в системах продаж билетов и в авиации, и на железной дороге действует принцип динамического ценообразования: чем больше спрос и ближе дата отправления, тем выше цена. Скидки и акции распространяются только на низкий сезон, например, на железной дороге с 40-процентной скидкой можно купить билеты в ряд поездов дальнего следования на даты с 1 октября по 21 декабря. Цены на авиабилеты в Москву на 28-30 августа в среднем дороже на 20-30 процентов, чем обычно, рассказали "Российской газете" в Aviasales. Собкоры "РГ" это подтверждают, в ряде случаев разница даже больше. Так, если бронировать билет на рейс Ростов-на-Дону - Москва на 29-30 августа, будьте готовы выложить от 7 тысяч рублей, а если подождать пару дней, в столицу можно прилететь вдвое дешевле.

Та же история и с билетами до Питера. Добраться до Иркутска с Дона сейчас можно за 16-25 тысяч рублей, в сентябре это будет стоить от 10 тысяч. Билеты Москва - Сочи в обе стороны можно забронировать в среднем за 20 тысяч рублей.

Такие колебания цен особенно чувствительны для жителей Дальнего Востока, которым приходится летать на теплый юг с пересадкой в Москве либо в Новосибирске. Чтобы в конце лета гарантированно улететь по дешевому, так называемому плоскому тарифу из Москвы в Хабаровск, авиабилеты нужно покупать минимум за полтора-два месяца. Дальневосточники, которые отдыхали на юге Европейской России и собирались вернуться домой к 1 сентября, так и поступили.

В итоге экономкласс отсутствует в продаже на три недели вперед (по плоскому тарифу из столицы в Хабаровск можно улететь только с 12 сентября, несмотря на три регулярных рейса в день), а полет в классах "комфорт" и "оптимум" начинается от 47 тысяч рублей в один конец. А вот на калининградском направлении все гораздо лучше: из Москвы в Калининград и обратно билеты накануне Дня знаний стоят по 5,5 тысячи рублей.

К первому сентября все дети и их родители должны благополучно вернуться из отпусков домой. Фото: Depositphotos

Основная часть отдыхающих в России возвращается из Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

Сейчас рейсы в Крым выполняют 17 авиакомпаний по 63 направлениям, в среднем около 200 рейсов в сутки. Проблем с покупкой билетов на дни перед 1 сентября нет, поскольку подавляющее большинство пассажиров приобретает их заранее. Запущенный в эксплуатацию новый терминал аэропорта Симферополь в последние дни августа будет работать в обычном режиме. "У нас есть дополнительный персонал для обслуживания пассажиров в такие дни, - заверил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. - А все ресурсы аэропорта распределены с учетом пиковых нагрузок". В августе пассажиропоток в аэропорту достиг максимума - 35 тысяч пассажиров в сутки на вылете и прибытии. Но даже если число пассажиров вырастет до 45-50 тысяч в сутки, уровень комфорта никак не снизится, поскольку воздушная гавань изначально проектировалась для обслуживания 3650 человек в час, и у нее есть огромный запас "прочности".

Успешно справляется с нагрузкой и Крымский мост, по которому в среднем в сутки проезжают 30 тысяч автомобилей, со второй половины августа подавляющая часть этого потока движется в сторону Краснодарского края.

В аэропортах Сочи и Анапы близость 31 августа никого не пугает. "Сотрудники аэропортов имеют большой опыт работы в дни обслуживания участников и гостей массовых мероприятий, таких как Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и другие. Поэтому нагрузка на аэропорты в последние дни лета не требует принятия дополнительных мер", - утверждает официальный представитель компании "Базэл Аэро" Анна Шалимова.

В других региональных аэропортах и вокзалах в связи с приближением 1 сентября пассажиропоток по традиции немного увеличивается, но не настолько, чтобы требовалось вводить экстренные меры. Даже в пиковые периоды пассажиропоток в большинстве транспортных узлов гораздо меньше предельных нагрузок, на которые они рассчитаны, а инфраструктура городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу, была модернизирована и только что успешно прошла боевую проверку.

На 26 августа в Болгарии находятся 1256 туристов с вылетами до 4 сентября, из них около 200 детей

Для транспортной системы Петербурга возвращение горожан вообще пройдет незаметно, ибо людские потоки в городе и так велики, а школьников всяко меньше, чем китайцев и других иностранных туристов.

Впрочем, в региональных министерствах транспорта говорят, что в случае возникновения каких-то экстренных ситуаций меры по оптимизации движения будут приниматься в оперативном порядке.

На этой неделе выдающихся пробок на въездных магистралях в крупных городах не избежать.

ГИБДД между тем готовится к возвращению школьников в города. Так, в Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД уже с 27 августа усилят контроль над автомобилистами. "Около школ с самого утра будут выставлены посты ДПС, - говорит Дмитрий Мацкевич, старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции по Нижегородской области. - Это делается для напоминания водителям: скоро здесь пойдут дети, снижайте скорость". Кроме того, в Нижнем 31 августа пройдет акция "Мы вернулись": сотрудники ГИБДД при участии активистов городского Совета отцов через громкоговорители напомнят горожанам о необходимости быть внимательными к детям.

Напомним, что на всех крупных железнодорожных вокзалах для детских групп зарезервированы места, выделены отдельные сотрудники для их сопровождения по территории вокзалов и встречи у поездов. Автобусы для детских групп паркуются прямо у входов в вокзалы, сказал "РГ" представитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Всего на железной дороге за этот сезон в составе организованных групп планируется отправить около 480 тысяч детей, это на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Для них сформированы 29 специальных составов, которые совершат 189 рейсов из различных регионов страны. С начала летнего периода на поезда оформлено свыше 2,4 миллиона билетов в плацкартные и общие вагоны с 50-процентной скидкой для детей от 10 до 17 лет.

Впрочем, предсентябрьский ажиотаж на транспорте - не самый-самый для лета этого года. Во время чемпионата мира по футболу на традиционную нагрузку летних перевозок наложился наплыв сотен тысяч фанатов, и это испытание транспортники выдержали с честью. Сейчас к возврату домой отпускников и детей они готовы.

Между тем

Ваше кресло продано

Свыше 2,5 тысячи россиян испытывают сложности с оплаченными билетами на рейсы в Болгарию компании "Bulgaria Air", приобретенными у российского туроператора "Турово". Это связано с задолженностью компании перед консолидатором рейса, болгарским туроператором "Ной Травел", который требует единовременного платежа в размере 216 тысяч евро.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), конфликт обсуждался на совещании в Ростуризме, по итогам которого двум хозяйствующим субъектам были лишь даны рекомендации, сводящиеся к тому, чтобы не делать туристов заложниками своего спора. На 26 августа в Болгарии находятся 1256 туристов с вылетами до 4 сентября, из них около 200 детей. "Ной Травел" обещал, что все дети будут вывезены. Ситуация по остальным туристам пока не ясна. По информации АТОР, некоторым из них удалось вылететь из Болгарии по имеющимся маршрутным квитанциям, другие повторно покупали билеты, но уже по значительно более высоким ценам. "Ной Травел" уже начал продавать кресла из блоков "Турово", не дожидаясь решения ситуации с партнером.

"Если бронирование и покупка авиабилета была оплачена агенту ("Турово"), однако информация о бронировании не отображается в автоматизированной системе авиаперевозчика, это может свидетельствовать о неисполнении договора агентом. В таких случаях потребитель может потребовать у агента не только возврата денежных средств, уплаченных за билет и неоказанные услуги, но и полное возмещение понесенных убытков, в том числе возникшей переплаты за вновь приобретенные билеты (цена которых могла существенно возрасти)", - сообщил Роспотребнадзор. Ведомство готово оказать помощь пострадавшим туристам в подготовке процессуальных документов.

Кроме того, остановил работу сайт онлайн трэвел-агентства Sindbad, входящего в пятерку крупнейших. Пока это объясняют техническими проблемами. Однако клиенты агентства уже давно жалуются на медленный возврат денег за сданные авиабилеты. Известно также, что в последние месяцы компания продавала билеты с большими скидками. При этом объем ее обязательств перед поставщиками составляет около 10 миллионов долларов.

Тем временем ассоциация "Турпомощь" направила в минкультуры список проблемных туроператоров по выездному туризму. "Ростуризм и "Турпомощь" столкнулись с тем, что многие участники рынка стали представлять недостоверные сведения, - сообщили в Ростуризме. - Заявленная ими стоимость турпродукта оказывалась многократно ниже среднерыночного уровня, а декларируемые объемы деятельности не соответствовали экспертным оценкам масштабов бизнеса". Это, отмечают в ведомстве, приводит к занижению размера формируемых туроператорами фондов персональной ответственности, а также суммы страховки. "Как результат - неисполнение обязательств перед туристами в случае банкротства, - констатирует Ростуризм. - Пример - ситуация с группой компаний "Натали Турс", у юрлиц которой общий объем финансовых гарантий составил немногим больше 150 миллионов рублей при совокупных обязательствах перед туристами более 1,5 миллиарда".

"Списки проблемных операторов подаются каждый год, - отметил в беседе с "Российской газетой" директор "Турпомощи" Александр Осауленко. - В этом году их чуть больше, чем в прошлом. Критериев отбора несколько. В проблемном списке есть, например, компании, у которых средняя стоимость тура составляет 198 рублей 17 копеек. Есть средняя стоимость тура 555 рублей. Мы прекрасно понимаем, что такого быть не может". Обнародовать список не планируется, добавил директор "Турпомощи". "Еще предстоят проверки, информация будет уточняться. Распространение информации может навредить некоторым компаниям. Министерство культуры может оценить вероятные потери для туристов, и исходя из этого будут приняты решения. Возможно, чьи-то дела передадут в прокуратуру, Росфинмониторинг, налоговую службу", - отметил Александр Осауленко.

Чтобы не попасть впросак, туристам рекомендовали при покупке путевки, во-первых, обращать внимание, является ли туроператор членом "Турпомощи". Если тур покупается через агентство, надо смотреть, есть ли агентство в реестре "Турпомощи" и значится ли оно в партнерах туроператора. В-третьих, нужно обращать внимание на величину фонда персональной ответственности туроператора и на какую сумму застрахована его деятельность. "Должно насторожить, если вы понимаете, что при разделении фонда на количество клиентов каждый пострадавший получит, условно, по 500 рублей, а не по 50 тысяч", - отметил Александр Осауленко. В-четвертых, если что-то непонятно или требуются дополнительные комментарии, можно обратиться в "Турпомощь".

Подготовила Алена Узбекова.