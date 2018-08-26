Россиянам в следующем году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг - в силу вступят поправки в закон о кредитных историях. Банкам с ним будет проще решить, давать человеку деньги в долг или нет, а граждане смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Об этом, а также о том, как сейчас формируются финансовые "досье" жителей страны, можно ли легально исправить однажды испорченную "биографию", в интервью "РГ" рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Что будет представлять собой рейтинг заемщика?

Николай Мясников: Это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, "возраста" этой истории. Выше балл - ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита.

Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. В нашей практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг - это некая агрегированная информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором, который использует не только данные бюро, но и собственные системы оценки рисков, включающие дополнительные источники информации.

Кто помимо банков интересуется кредитными историями граждан?

Николай Мясников: В основном МФО. Правда, сейчас растет интерес со стороны страховых компаний. Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями. Например, у водителей, которые допускают длительные просрочки платежей по кредитам, убыток по страховым полисам каско выше в среднем на 20 процентов. А у тех, кто не платит кредиторам больше трех месяцев, - аж на 40 процентов. В принципе логично, что человек, который дисциплинированно относится к своим кредитным обязательствам, скорее всего также аккуратно ведет себя и на дороге. Для страховых компаний это оказалась очень актуальной информацией, сегодня мы уже работаем с крупными игроками, которые проверяют кредитную историю своих новых клиентов в сегменте каско, и даже готовы делать скидку обладателям хороших кредитных историй.

Еще важный момент - противодействие мошенничеству. Если клиент сильно закредитован, есть вероятность, что он может неправомерно использовать свою страховку - например, сфабриковать угон или ДТП для взыскания компенсации со страховой компании.

А работодатели?

Николай Мясников: Да, они проверяют кредитные истории сотрудников при найме на материально-ответственные или руководящие позиции. Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций.

Конечно, кредитная история не может быть основным фактором принятия решения о найме человека, но может добавить интересные штрихи к портрету кандидата. Если более половины доходов человека уходит на платежи по кредитам, то он скорее всего не способен трезво оценивать свои возможности и эффективно управлять средствами, просрочки говорят о недисциплинированности, а большое количество кредитов без платежей и частые запросы на кредиты даже могут быть сигналом о мошенничестве. Кредитная нагрузка менее 30 процентов и отсутствие просрочек свидетельствуют об ответственности человека, умении планировать и принимать взвешенные решения. Также некоторые работодатели уверены, что при прочих равных "ипотечник" будет более усердным и лояльным сотрудником.

Еще доступ к кредитным историям получили нотариусы, теперь они могут более адекватно оценивать наследственную массу. Раньше наследники очень часто узнавали о долгах только после гневных звонков коллекторов, а сейчас есть возможность получить полную информацию и принять взвешенное решение о вступлении в наследство.

Как часто и для чего люди проверяют свои кредитные истории?

Николай Мясников: Чаще всего - случайно, в основном после отказа в кредите. Каждый пятый отказ происходит именно по причине плохой кредитной истории.

Есть люди, которые могут один раз проверить кредитную историю из любопытства. Мы смотрели статистику по повторным обращениям клиентов в течение года и выяснили, что их доля не превышает 2 процентов.

Как регулярно нужно это делать?

Николай Мясников: Минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную "кредитную" жизнь, то лучше даже чаще. Это позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, вовремя обнаружить возможное кредитное мошенничество с использованием персональных данных.

Еще совет заемщикам: при полном погашении кредита обязательно запросить у банка справку об отсутствии задолженности, она может оказаться полезной при ошибках в кредитной истории и облегчит их оспаривание. В идеале через месяц после погашения кредита нужно еще раз проверить свою историю, чтобы убедиться, что там отражена актуальная информация.

Можно ли легально исправить кредитную историю?

Николай Мясников: Вопрос в том, что мы понимаем под "исправить". Если речь идет об ошибках - дважды передана информация об одном и том же кредите, наличие просрочек, которых точно не было, кредит давно закрыт, а в истории отображен как открытый, - такую информацию можно и нужно исправить. Для этого лучше обратиться напрямую в банк или МФО, которые передали неверные данные. Если кредитор не отвечает в разумные сроки, можно обратиться в бюро с заявлением о внесении изменений в кредитную историю. Бюро направит претензию источнику, по результату которой будут внесены изменения или предоставлен мотивированный отказ. Все данные в бюро хранятся в том виде, в котором их нам передал источник. Наши сотрудники не могут самостоятельно вносить какие-либо изменения.

Если речь идет о "переписывании" кредитной истории, удаления из нее существовавших просрочек или каких-то других негативных событий, то, конечно, сделать это легально невозможно. "Купившись" на такое объявление в интернете, человек окажется жертвой мошенников.

Кредитная история - это набор фактов. Переписать ее нельзя, можно только улучшить.

Каким образом?

Николай Мясников: Начать нужно с погашения всех существующих просрочек. Обычно кредиторы оценивают историю на глубину последних 3-4 лет, так что можно просто ждать, а можно попробовать взять небольшой кредит. Проще всего заемщикам с плохой кредитной историей получить кредитную карту или POS-кредит и аккуратно его выплатить. По нашим данным, около 8 процентов кредитных карт в этом году были выданы заемщикам, которые имели просрочку более 90 дней за последние 3 года.

Сейчас также довольно популярна услуга по исправлению кредитной истории, которую предлагают МФО. Когда люди берут займ, выплачивают его и этим улучшают кредитную историю. Но я бы советовал заемщикам быть аккуратнее, особенно если они хотят в дальнейшем получить какой-то крупный потребительский кредит или ипотеку. Некоторые банки довольно скептически относятся к наличию информации о займах МФО в кредитной истории, особенно если они видят, что взят он был с очевидной целью "исправления репутации".

Кредитные истории стали активно запрашивать страховщики и работодатели

Как вы относитесь к идее включения в кредитную историю информации из альтернативных источников: госорганов, мобильных операторов, интернет-провайдеров?

Николай Мясников: Пока соотношение количества и качества данных из альтернативных источников не всегда сбалансировано, а их релевантность для кредиторов зачастую вызывает вопросы. К тому же часть этих источников находится в "серой" зоне и использование информации из них несет риски как для кредитора, так и для поставщика.

Для рядового гражданина основной проблемой использования таких данных является полное отсутствие понимания, какая информация и из какого источника была использована для его оценки. Соответственно, у него нет возможности ни проверить ее достоверность, ни попытаться ее оспорить.