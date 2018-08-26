Российская команда одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).

В летнем биатлоне правила примерно те же, что и в классическом зимнем варианте, а главное отличие состоит в том, что спортсмены передвигаются по асфальтовой трассе на лыжероллерах.

Самой титулованной в нашей летней "золотой" четверке оказалась зимняя чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт. Компанию ей составили не столь известные Маргарита Васильева, Никита Поршнев и Юрий Шопин, который стал единственным в команде, кто отстрелялся без промаха. Юрловой и Поршневу понадобилось по два дополнительных патрона, Васильевой - один.

Россияне опередили серебряных призеров чехов на 52 секунды. На третьем месте сборная Польши.