Российские военные раздали сирийцам продуктовые наборы

Российские военные раздали в Сирии еще две тонны продуктов. Об очередной гуманитарной акции Центра по примирению враждующих сторон в САР рассказал его представитель Владимир Лайденов.

"Мы находимся в населенном пункте Эль-Джамла, провинция Дераа. Сюда мы привезли более 500 продовольственных наборов, в которые входит мука, рис и бутилированная вода", - приводит ТАСС слова Лайденова.

Город Эль-Джамла около месяца назад был освобожден от боевиков. В настоящее время в этом населенном пункте сложная гуманитарная обстановка.

Раздача продовольственных наборов проводилась в сопровождении военной полиции РФ. На месте также работал полевой госпиталь, где российские медики принимали местных жителей.