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26.08.2018 16:18
Рубрика: В мире

Сборная единой Кореи сотворила сенсацию на Азиаде

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

На проходящих в Индонезии XVIII Азиатские игры произошла сенсация, которая войдет в учебники истории. Впервые на комплексных международных состязаниях объединенная сборная Кореи, составленная из спортсменов Юга и Севера, завоевала медали, в том числе - "золото".

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Если посмотреть сейчас внимательно на медальный зачет Азиады, то он вызовет некоторое удивление. В списке можно найти сразу три корейские команды. Две из них - привычные всем, то есть Южная и Северная Корея, но есть и третья корейская сборная, которая значится просто под названием "Корея". Это так называемая сборная "единой Кореи", где в одной команде вместе выступают атлеты как Юга, так и Севера.

На Зимней Олимпиаде в Пхенчхане мы уже видели женскую хоккейную сборную единой Кореи, но при все большом символическом значении для примирения Юга и Севера спортсменки не смогли показать впечатляющих результатов. Теперь же ситуация изменилась, и "единая Корея" получила первые в истории награды.

В настоящий момент в медальной копилке единой Кореи есть уже две медали, и обе они были завоеваны в гонке на лодках класса "Дракон", которые относятся к виду "гребля на байдарках и каноэ". Сначала в субботу в гонке на 200 м среди женщин в финале корейская сборная была третьей, завоевав для "единой Кореи" первую в истории комплексных международных состязания медаль. В команде были семь спортсменок из Северной и пять - из Южной Кореи.

Однако не успели корейские комментаторы обсудить этот успех, как произошло новое историческое событие. На этот раз "единые кореянки" в гонке на 500 м в том же виде (гонки на лодках класса "Дракон") стали лучшими, опередив команды Китая и Таиланда и взяв "золото" Азиады. Корейская команда была поровну представлена спортсменками Юга и Севера - по восемь человек. На церемонии награждения вместо гимна играли одинаково почитаемую в обеих странах песню "Ариран", а флагом стало голубое изображение Корейского полуострова на белом фоне.

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Болевшие на трибунах спортивные чиновники Юга и Севера после победного финиша в буквальном смысле слова прыгали от радости. Комментируя успех подопечных, представитель Республики Корея сказал, что у них было менее месяца на совместные тренировки, хотя в гонках "на драконах" как раз единство и сплоченность - залог успеха. "Но мы единая нация, наверное это помогло нашим девушкам сразу понять друг друга, найти общий язык и так успешно выступить", - сказал он.

В общем медальном зачете Олимпиады в настоящий момент уверенно лидирует команда Китая, которая завоевала уже 166 медалей, включая 74 золотых. Южная Корея идет на третьем месте - 92 медали, включая 32 "золота". КНДР - на шестом (23 и 11 соответственно). "Единая Корея" - на 28-м, имея одно "золото" и одну "бронзу".

Всего же в проходящих в Индонезии XVIII летних Азиатских играх принимают участие 11 тысяч атлетов из 45 государств. Они разыграют 465 комплектов наград в 40 видах спорта. Состязания закончатся 2 сентября.

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