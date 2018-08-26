СБУ допросит владельца судна "Механик Погодин"

Служба безопасности Украины (СБУ) допросит 28-29 августа владельца российского танкера "Механик Погодин", задержанного в Херсоне. Об этом говорится в заявлении компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер".

В минувший четверг представители фирмы были приглашены в офис СБУ в Херсоне "под предлогом обсуждения юридических вопросов", отмечается в сообщении. Однако вместо этого представителю "В.Ф.Танкер" были вручены два документа на иностранном языке. В них говорилось, что он является свидетелем по "универсальному" уголовному делу.

"Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Причиной стали претензии к компании "ВЭБ-Лизинг", которая финансировала строительство судна в 2011 году. На борту танкера находятся 12 членов экипажа, все они граждане РФ. Команда трижды предотвратила попытки украинских "инспекций" подняться на борт.