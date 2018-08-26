Участник матча за мировую корону предыдущего чемпионского цикла Сергей Карякин на турнире в американском Сент-Луисе оказался в непривычной для себя роли аутсайдера.

После седьмого тура "Кубка Синкфилда", который разыгрывают десять топовых гроссмейстеров, в активе Сергея было всего два балла - четыре ничьи и поражения от действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, американца итальянского происхождения Фабиано Каруаны и Левона Ароняна из Армении.

Организаторы "Кубка Синкфилда" назначили общий призовой фонд в 300 тысяч долларов, а победителю полагается ровно четверть - 75 000. Перед восьмым туром, состоявшимся минувшей ночью по московскому времени, лидировал Каруана - 4,5 очка. На полбалла от него отставали Карлсен, Аронян, наш Александр Грищук и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. По 3,5 очка имели Виши Ананд (Индия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).