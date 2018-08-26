Сеул и Пхеньян проведут еще одну встречу разделенных семей

Сегодня в горном курорте Кымгансан завершился очередной раунд встреч семей, разделенных Корейской войной. Глава организации Красного Креста Южной Кореи заявил, что следующая встреча родственников состоится уже в конце октября.

Эти встречи всегда протекают практически по одному и тому сценарию: много слез радости, объятий, восклицаний в самом начале встречи, когда не видевшие друг друга более полувека родственники вдруг смогли снова встретиться, и снова слезы, но уже сожаления, при расставании и долгие объятия с пожеланиями "долго-долго жить, чтобы обязательно увидеться снова", хотя все понимают, что следующего раза скорее всего уже не будет.

Так произошло и на этот раз. Сегодня 26 августа с северокорейского курорта в горах Кымгансан отправилась на родину группа южнокорейцев, которые два дня назад приехали сюда, чтобы увидеться с родственниками, которые после кровопролитной войны 1950-53 гг. оказались по другую сторону границы - в Северной Корее. Таким образом 21-й раунд встреч членов разделенных семей завершился. Он прошел в два захода с 20 по 22 и с 24 по 26 августа. На этот раз увидеть родных смогли около 600 южнокорейцев, из которых примерно 160 человек - те, кто помнит и видел своих родных из КНДР.

В ходе беседы с журналистами глава организации Красного Креста Республики Корея Пак Кен Со заявил, что в ходе переговоров со своим коллегой из КНДР Пак Ен Илем они "договорились провести аналогичную по масштабам встречу членов разделенных семей до конца этого года". Он добавил, что детали - точные даты, время, место и прочее - будут согласованы позже, в ходе консультаций на рабочем уровне. Пак Кен Со предположил, что 22-й раунд встреч может пройти в конце октября этого года "либо позже - в зависимости от погодных условий и прочих факторов".

Напомним, что этот раунд встречи членов разделенных семей был первым после почти трехлетнего перерыва, ставшего следствием ухудшения межкорейских отношений.