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26.08.2018 19:34
Рубрика: Спорт

Ушел старейшина

Скончался знаменитый футболист "Спартака" и сборной СССР Алексей Парамонов
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
И на поле, и в жизни Алексей Александрович был человеком строгим. Когда они вместе с капитаном сборной и "Спартака", тоже полузащитником Игорем Нетто выходили на игру, все знали: мимо этой пары ни одна птица не пролетит.
Он играл в футбол и в 75. И, конечно, в родной спартаковской форме. Фото: Игорь Уткин/ТАСС Он играл в футбол и в 75. И, конечно, в родной спартаковской форме. Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Он играл в футбол и в 75. И, конечно, в родной спартаковской форме. Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Тут не только потрясающее, годами выработанное чувство локтя, а строжайшая дисциплина, тонкое понимание игры и необычная для тех лет высокая техника двух хавбеков. Смотреть на них было истинным удовольствием, которое продолжалось долгими годами. Олимпийское "золото" Мельбурна-1956, нередкое спартаковское чемпионство добывались и мастерством Алексея Парамонова. Иногда Нетто покрикивал на партнеров так, что было слышно аж на трибуне "Динамо". Парамонов тоже не стеснялся, направлял игру, но как-то потише, поделикатнее.

В те строгие времена рассказывать о себе было не принято. И мало кто знал, что совсем юный токарь Алексей Парамонов в годы войны трудился, иногда по две смены подряд, на военном предприятии. Свидетельство тому награда "За доблестный труд...", что сродни фронтовой.

Но о футболе и о хоккее с мячом, в который тогда зимой играли многие спортивные знаменитости, было не забыто. После войны Парамонова сначала пригласили в "Строитель", а вскоре и в команду ВВС, которой благоволил Василий Сталин. И здесь Парамонов впервые публично проявил характер: не сложились у него отношения с генералом - сыном вождя. И он под шепоток "да что ж ты делаешь" покинул летчиков. Однако обошлось.

Мне Алексей Александрович рассказывал, что в "Спартак" его рекомендовал артист МХАТа и теннисист Николай Николаевич Озеров, ставший знаменитым телекомментатором. Так была найдена команда для души. За этот клуб Парамонов выступал 13 лет, закончив в 1960-м. А потом пошел в тренеры.

Мы познакомились с одним из руководителей Федерации футбола СССР Парамоновым в старом здании на Арбатской. Вот кто был строг к журналистам. К нему неловко было прийти без отпечатанного списка вопросов. Алексей Александрович мог и поругать за, как он говорил, "наивность". Но ответы давал четкие, короткие, всегда продуманные. Оставалось у меня впечатление, что он суров и по отношению к себе, и к подчиненным. Мерил по собственным меркам, а они были ой какие высокие.

Но позволял себе вольность: мы часто говорили на французском, неплохо освоенном Парамоновым в Тунисе. Там его команда даже стала чемпионом. Однажды я спросил его, откуда такое хорошее произношение. И тренер ответил: "Отрабатывал. Чего ж было зря терять время". В этом весь Парамонов. В 1990-е мы часто сталкивались при посадке в электричку. И он, и я всегда приходили на платформу заранее. Дачи наши были на одном Одинцовском направлении. И, конечно, в поезде говорили о футболе. Я бы сказал, что оценки Алексея Александровича были всегда очень строгие. Он оставался максималистом. В последние годы встречались только на мероприятиях. Спросил Парамонова: а как же дача, почему не вижу по пятницам? "В мои годы на электричке трудно. Как это говорят наши с вами французы? Все проходит..."

Спорт Футбол
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