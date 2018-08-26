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26.08.2018 19:09
Рубрика: Спорт

Дерби по-спартаковски

"Красно-белые" обыграли принципиального соперника в центральном матче 5-го тура
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Главным событием пятого тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги стало московское дерби между "Спартаком" и "Динамо". Оно оказалось богатым на события, но лишь подтвердило, что принципиальные соперники сейчас в разных весовых категориях.

Собственно, так было и весной, когда "Динамо", только вернувшееся в элиту российского футбола, болталось где-то в середине таблицы. "Спартак" же, пусть и распрощавшийся с мечтами отстоять чемпионский титул, имел все шансы финишировать вторым и попасть таким образом в групповой этап Лиги чемпионов. Итог их встречи в последнем туре прошлого сезона известен - вроде бы лишенные серьезной турнирной мотивации "бело-голубые" обыграли фаворита и оставили его с "бронзой".

Сразу три европейских клуба интересуются футболистом "Спартака"

То поражение, как выяснилось сейчас, обошлось красно-белому клубу очень дорого. Пробиться через квалификацию в главный еврокубок в итоге не удалось. А значит, "Спартак" недополучил как минимум 15 миллионов евро в бюджет - призовые от УЕФА за выступление в Лиге Европы, где теперь будет выступать команда Массимо Карреры, меньше лигочемпионских на порядок. И это обстоятельство, несомненно, добавляло матчу интриги.

Второй пикантный сюжет на этот раз прошел просто фоном. Александр Ташаев, лучший футболист "Динамо" прошлого сезона, летом покинул клуб и подписал контракт со "Спартаком". История получилась довольно звонкая - с судебными исками, громкими заявлениями и прочая. Понятно, как на этот уход отреагировали динамовские болельщики. Но устроить обструкцию бывшему кумиру они не смогли по прозаичной причине. Ташаев получил травму, и поэтому смотрел матч из ложи прессы вместе с другими пациентами спартаковского лазарета, Андреем Ещенко и Джано Ананидзе. Впрочем, справились и без него.

Несмотря на "скользкий" итоговый счет, это был матч двух разных по классу команд. Да, обе они до пятого тура не проигрывали, но относительно перспектив "Динамо" иллюзии, в общем, мало кто питал. Состав у "бело-голубых" откровенно средний. И то обилие фолов, которое совершали гости, объясняется очень просто - они банально не успевали за оппонентами, которые и думали, и бежали быстрее.

Несмотря на "скользкий" итоговый счет, это был матч разных по классу команд

При этом нисколько не хочется принижать заслуг главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова, который работает очень качественно. И выжимает максимум из того "материала", который есть в его распоряжении. Тем удивительнее слухи, гуляющие в кулуарах. Тренер молодежной команды был уволен после победы 4:0. Эту отставку фанаты напрямую связывают с фигурой Романа Широкова, пришедшего на должность спортивного директора. Говорят, что "на дверь" по его инициативе могут указать и Хохлову. Актив "бело-голубых" в стороне не остался, и свою позицию во время дерби обозначил баннером, где синим по белому было написано: "Руки прочь от Димы Хохлова". Сам Хохлов после игры признался журналистам, что полотно он видел. Но комментировать его содержание отказался. А вот по игре сообщил следующее.

Дмитрий Хохлов: Грубые ошибки в самом начале матча во многом предопредели исход. Начинать со "Спартаком", проигрывая два мяча, очень тяжело.

С чем связываете эти ошибки?

Дмитрий Хохлов: Ошибки я ни с чем не связываю, потому что им нет объяснения. Не знаю, почему Тони (Шуньич. - Прим. авт.) "привез" первый гол. Мы говорили, что "Спартак" хорошо играет на стандартах. Но там индивидуальное мастерство тоже предопределило. После такого начала тяжело вернуться в игру.

Пропустив два быстрых мяча, "Динамо" действительно довольно долго пребывало в летаргическом сне. Из которого команда вышла только в середине второго тайма. Но в итоге "бело-голубые" выдали очень приличную концовку и даже смогли забить "Спартаку" гол - в первых четырех турах команда Массимо Карреры не пропускала вообще. Мяч получился шикарным и курьезным одновременно - Владимир Рыков ударил со своей половины поля, и поймал вышедшего слишком далеко из ворот Максименко. С трибуны могло показаться, что Рыков бил наудачу. Но он сам после игры признался, что делал все осознанно: "Увидел, что Максименко вышел. Не первый раз наблюдаю за вратарями. Так что увидел и ударил".

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Этот эпизод несколько изменил общее впечатление от матча. Так что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера услышал от прессы не только довольно вялые аплодисменты, но и не самые приятные вопросы.

"Спартак" провел почти идеальный матч, но концовка опять были волнительной. Как избавиться от этого?

Массимо Каррера: В последние 20 минут мы "сели", прекратили прессинговать. Защитники "Динамо" высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0 если не получается забить третий, то гол в твои ворота, конечно, затрудняет концовку. Нужно работать и объяснять ребятам подобные ситуации.

Что случилось после 70-й минуты? Силы закончились?

Массимо Каррера: Может быть, и это. Здесь может быть какой-то психологический блок, потому что приходит в голову то, что случилось в прошлом сезоне. Может, не остается сил играть компактно. Потому что когда не получается прессинговать - это не вина нападающих, а всей команды. Над этим мы должны работать и улучшать себя. Думаю, у нас постепенно это получается.

Как прокомментируете ошибки Максименко - в Салониках и сегодня? Это болезнь роста или технические помарки?

Массимо Каррера: Это ошибки, который совершает в своей карьере любой вратарь, даже лучший в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с опытом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибся в финале Лиги чемпионов. Не думаю, что он был новичком. В определенные моменты это происходит. Самое главное, чтобы он не слушал такие комментарии, что он неопытный, что он не может играть. Это молодежь убивает. Надо понимать, что он молодой вратарь, и он должен расти.

ЦСКА не догоняет

"Спартак" идет пока по чемпионскому графику - команда Массимо Карреры потеряла очки только в игре с действующим обладателем титула, "Локомотивом". Причем тогда именно "красно-белые" могли сожалеть о ничейном результате, поскольку имели большое преимущество. Однако есть в премьер-лиге команда, стартовавшая еще удачнее - это питерский "Зенит". Свою очередной матч "сине-бело-голубые" проводили вчера против не чужой Сергею Семаку "Уфы" уже после подписания этого номера в печать. Но, независимо от этого результата, многие специалисты сходятся во мнении - именно "Спартак" и "Зенит" по игре видятся пока главными претендентами на титул. И очень многое будет решаться 2 сентября, когда команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.

"Локомотив", защищающий чемпионское звание, выглядит пока сыровато. И необходимость бороться на два фронта только снижает шансы команды Семина на повторный успех. Что же касается вице-чемпиона страны, ЦСКА, то для армейцев сезон, по всей видимости, будет переходным. Что только подтвердил субботний матч команды в Казани.

"Рубин" очень хотел порадовать Курбана Бердыева с днем рождения и оперативно открыл счет после удара Полоза. Но в итоге подарком для главного тренера казанцев стала лишь ничья - ЦСКА отыгрался после перерыва, когда гол забил вышедший на замену Чалов. Таким образом, армейцы все больше отстают от конкурентов. И по игре, и по составу "красно-синие" выглядят пока скорее претендентами на место в еврокубках, чем на попадание в призеры, к чему армейские болельщики так привыкли в последние годы.

Тем временем, на первые роли выходят новые герои. Очень приличный старт выдал "Ростов", в прошлом году боровшийся чуть ли не за выживание. А вот старт вернувшегося в элиту из Футбольной национальной лиги "Оренбурга" иначе как сенсацией и вовсе не назовешь. Проиграв с боем в первом туре "Спартаку", команда Владимира Федотова кладет на лопатки одного соперника за другим. Исключением не стал даже "Локомотив". А на этот раз оренбуржцы обидели "Краснодар". Пропустив в середине первого тайма, "быки" очень долго готовили достойный ответ. В концовке "Краснодар" смог отыграться, но ничейный результат едва ли вызвал восторг у гостей.

Статистика

"Арсенал" - "Ростов" - 0:1 Гол: Ионов, 65 - с пенальти.

"Урал" - "Ахмат" - 2:1 Голы: Бикфалви, 50; Димитров, 78 - Думбия, 29.

"Рубин" - ЦСКА - 1:1. Голы: Полоз, 10 - Чалов, 67

"Спартак" - "Динамо" - 2:1 Голы: Промес, 7 - с пенальти; Мельгарехо, 14 - Рыков, 82.

"Оренбург" - "Краснодар" - 1:1 Голы: Козлов, 22 - Сулейманов, 88.

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