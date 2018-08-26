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26.08.2018 15:00
Рубрика: Спорт

Сразу три европейских клуба интересуются футболистом "Спартака"

Текст: Артур Нанян

"Монако", "Севилья" и "Бенфика" претендуют на одного из лидеров московского "Спартака" Квинси Промеса. Переход голландца может быть осуществлен до следующей пятницы, когда в Европе закроется трансферное окно.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ранее сообщалось, что в услугах Промеса заинтересованы итальянские "Милан" и "Рома". Настойчивее были миланцы, но "Спартак" отказался продавать 26-летнего игрока. Хотя "красно-черные" предлагали 30 миллионов евро. Вариант с арендой также не устроил руководство российского клуба.

Напомним, контракт Промеса со "Спартаком" истекает в 2021 году. За "красно-белых" он выступает с лета 2014 года.

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