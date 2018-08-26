Талибы рассказали о целях своего участия в конференции в Москве

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) намерены прибыть в Москву для участия в намеченной на 4 сентября конференции по ситуации в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Наша делегация будет участвовать в московской конференции. Мы намерены довести до стран-участниц этого мероприятия свою политическую позицию и видение ситуации в Афганистане", - заявил Муджахид иранскому агентству Mehr.

При этом он подчеркнул, что для движения "Талибан" отказ участвовать в конференции официальных афганских властей и представителей США "не имеет никакого значения".

Ранее сообщалось, что Кабул и Вашингтон не намерены посылать свои делегации в Москву. Для консультаций по мирному урегулированию проблем Афганистана 4 сентября приглашены представители 12 государств и руководство политического офиса талибов в столице Катара. Последний раунд консультаций по афганскому урегулированию состоялся в апреле 2017 года.