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26.08.2018 20:40
Рубрика: В мире

Трамп неправильно раскрасил флаг США на встрече с детьми

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп не смог правильно раскрасить изображение национального флага. Как пишет Esquire, досадный конфуз произошел с американским лидером при посещении детской больницы штата Огайо.

Согласно сложившейся годами традиции, Трамп вместе со своей супругой Меланьей, а также министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром провел некоторое время с маленькими пациентами медицинского учреждения. Присев за крохотный столик, он принялся раскрашивать изображение флага США на листке бумаги.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Вот только ему не удалось справиться с этим заданием. Одна из полос внезапно оказалась синего цвета, хотя они должны быть красными или белыми. Фотографии, свидетельствующие о допущенной ошибке, попали в социальные сети и тут же были высмеяны пользователями. По их словам, Трамп не смог справиться с заданием для учеников начальной школы. Припомнили ему и призыв дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги за неуважительное отношение к национальной символике - тогда при исполнении гимна игроки встали на колено, чтобы привлечь внимание к проблемам чернокожего населения.

СМИ же раскритиковали помощников президента, которые со своей стороны допустили оплошность и опубликовали снимки. А главное - не смогли оперативно их удалить.

В мире США Дональд Трамп
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