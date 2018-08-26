Трамп неправильно раскрасил флаг США на встрече с детьми

Президент США Дональд Трамп не смог правильно раскрасить изображение национального флага. Как пишет Esquire, досадный конфуз произошел с американским лидером при посещении детской больницы штата Огайо.

He better not tweet or say anything about #NFL players protesting ever again! #Trump colored his American flag wrong and the children colored it right. #TakeAKnee pic.twitter.com/rYz7eATMRR — Gerald Givens Jr. (@geraldgivensjr) 26 августа 2018 г.

Согласно сложившейся годами традиции, Трамп вместе со своей супругой Меланьей, а также министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром провел некоторое время с маленькими пациентами медицинского учреждения. Присев за крохотный столик, он принялся раскрашивать изображение флага США на листке бумаги.

Вот только ему не удалось справиться с этим заданием. Одна из полос внезапно оказалась синего цвета, хотя они должны быть красными или белыми. Фотографии, свидетельствующие о допущенной ошибке, попали в социальные сети и тут же были высмеяны пользователями. По их словам, Трамп не смог справиться с заданием для учеников начальной школы. Припомнили ему и призыв дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги за неуважительное отношение к национальной символике - тогда при исполнении гимна игроки встали на колено, чтобы привлечь внимание к проблемам чернокожего населения.

СМИ же раскритиковали помощников президента, которые со своей стороны допустили оплошность и опубликовали снимки. А главное - не смогли оперативно их удалить.