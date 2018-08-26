Соревнования девушек на первом этапе юниорского Гран-при 2018/19 по фигурному катанию в Братиславе (Словакия) завершились полным триумфом россиянок.

Победила воспитанница знаменитого тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова, на втором месте ее тезка и соотечественница Анна Тарусина. Всего же в Братиславе на лед вышли 34 фигуристки.

Это был второй официальный международный турнир после введения новых правил выставления оценок за прокаты. Таблица прежних высших достижений ушла в архив, новые фиксируются заново. Щербакова сразу вернула России три рекорда, ранее принадлежавшие олимпийской чемпионке 2018 Алине Загитовой и серебряному призеру Пхенчхана Евгении Медведевой. Вот результаты Анны: 73,18 за короткую программу; 132,21 за произвольную; и общая сумма баллов - 205,39.