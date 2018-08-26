Украинцы переправляли нелегалов в Словакию на дельтаплане

Весьма оригинальный способ переправки нелегальных мигрантов в Европу придумали члены организованной преступной группировки из Восточной Европы.

Два гражданина Украины и словак незаконно перевозили беженцев из Украины в Словакию с помощью дельтаплана. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого МВД Денис Балога. "Полиция обнаружила несанкционированное пересечение внешней шенгенской границы двухместным дельтапланом в районе Матовское Войково в восточной Словакии. Внизу на лугу приземления ждал автомобиль с двумя гражданами. Они включили огни автомобиля, чтобы обеспечить безопасную посадку для дельтаплана. Однако, как только дельтаплан коснулся земли, все четверо были арестованы полицейскими", - сказал Балога. Один из украинцев оказал сопротивление стражам порядка и был госпитализирован.

Как сообщает агентство Синьхуа, двум гражданам Украины были предъявлены обвинения в торговле людьми и незаконном пересечении государственной границы. Третьего человека, афганца, который был незаконно переправлен в Словакию, уже депортировали на Украину в соответствии с соглашением о реадмиссии. Четвертый мужчина, гражданин Словакии, в настоящее время дает объяснения следователям. Если обвиняемых признают виновными, то их ждет тюремное наказание сроком от трех до восьми лет.