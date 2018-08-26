Умерла знаменитая капибара-блогер

Самая знаменитая капибара ДжоДжо скончался на 6-м году жизни. О смерти популярного "блогера" сообщается на его странице в Instagram.
В социальной сети была опубликована фотография грызуна, который прославился своем дружелюбием и невозмутимостью, на которой указаны годы его жизни. Снимок подписан фразой "Спасибо за любовь!". Многие поклонники необычного зверька признались, что будут скучать без него.
На канале YouTube капибары-блогера выложены десятки видеозаписей, на которых зверек - внешне напоминающий огромную морскую свинку - плавает, играет с собаками, ест, дает себя погладить.
Вот капибара отдыхает вместе с цыплятами:
Пытается произвести впечатление на собаку:
А здесь - он плавает в ванне с утятами:
Получает удовольствие от почесывания:
С аппетитом ест брокколи: