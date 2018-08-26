Умерла знаменитая капибара-блогер

Самая знаменитая капибара ДжоДжо скончался на 6-м году жизни. О смерти популярного "блогера" сообщается на его странице в Instagram.

В социальной сети была опубликована фотография грызуна, который прославился своем дружелюбием и невозмутимостью, на которой указаны годы его жизни. Снимок подписан фразой "Спасибо за любовь!". Многие поклонники необычного зверька признались, что будут скучать без него.

Thank you for the love! Публикация от JoeJoe (@joejoe_the_capybara) 24 Авг 2018 в 5:27 PDT

На канале YouTube капибары-блогера выложены десятки видеозаписей, на которых зверек - внешне напоминающий огромную морскую свинку - плавает, играет с собаками, ест, дает себя погладить.

Вот капибара отдыхает вместе с цыплятами:

Пытается произвести впечатление на собаку:

А здесь - он плавает в ванне с утятами:

Получает удовольствие от почесывания:

С аппетитом ест брокколи: