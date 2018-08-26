В Иране один человек погиб и 140 пострадали при землетрясении

Сильное землетрясение произошло в ночь на воскресенье на западе Ирана. Его эпицентр располагался в 31 км от города Джаванруд (провинция Керманшах), а очаг залегал на глубине 8,3 км.

"По меньшей мере один человек погиб и более 140 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1", - цитирует РИА Новости сообщение телеканала Press-TV.

Подземные толчки также почувствовали жители Ирака. По данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в Багдаде, провинциях Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, городе Эрбиль и других районах страны.