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Рубрика: В мире

В Иране один человек погиб и 140 пострадали при землетрясении

Сильное землетрясение произошло в ночь на воскресенье на западе Ирана. Его эпицентр располагался в 31 км от города Джаванруд (провинция Керманшах), а очаг залегал на глубине 8,3 км.

Количество погибших от разрушения домов в Иране достигло 10 человек

"По меньшей мере один человек погиб и более 140 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1", - цитирует РИА Новости сообщение телеканала Press-TV.

Подземные толчки также почувствовали жители Ирака. По данным местных СМИ, землетрясение ощущалось в Багдаде, провинциях Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, городе Эрбиль и других районах страны.

В мире Ближний Восток Иран
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