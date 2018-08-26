В Минобороны предупредили о провокациях с применением химоружия в Сирии

Провокации с якобы использованием химического оружия планируются в Сирии. Как рассказал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, в населенный пункт Хабит прибыли иностранные специалисты для инсценировки "химической атаки".

- Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса, - отметил Конашенков.

По имеющейся информации, удар боеприпасами с отравляющими веществами может быть нанесен в ближайшие два дня по населенному пункту Кафер-Зайта. Он расположен в шести километрах от Хабита. Приготовления ведутся и в самом населенном пункте. По словам Конашенкова, готовятся постановочное оказание помощи "спасателям" и съемки видео для ближневосточных и англоязычных средств массовой информации. Ведутся приготовления группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб".