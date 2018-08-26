Крупный бизнес может быть спокоен, по крайней мере, какое-то время. Дополнительные доходы, которые металлургические, нефтехимические и горнодобывающие компании-экспортеры получили из-за ослабления рубля, пока остаются в их кармане. Ключевое слово - пока. В виде налогов сверхдоходы в бюджет не уйдут, но на что эти деньги потратить, а точнее - как ими распорядиться на благо государства, бизнесу подскажет правительство.

"В планах правительства нет повышения налогов на бизнес. Наоборот, мы еще раз подтвердили, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась с предприятиями, которая сегодня уже принята законодательно. Она будет сохраняться и на предстоящие годы", - обещал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов после встречи в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с руководителями и собственниками крупнейших предприятий.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил уравнять их налоговую нагрузку с нагрузкой нефтегазового сектора, изъяв доходы, полученные из-за падения курса рубля. На круг выходило полтриллиона рублей. По данным Белоусова, за последний год доходы экспортеров приросли по 10 рублей на доллар, и он посчитал, что 500 миллиардов не то чтобы непосильная ноша. Оказалось, непосильная.

В России любят Робин Гудов. Отобрать у богатого и отдать бедному - идея популистская и в народе любима.

У инициативы были хорошие шансы на успех, однако она встретила серьезное сопротивление со стороны как бизнеса (что неудивительно), так и со стороны правительства (это уже удивительно, поскольку к согласию пришли минфин, которому вечно не хватает денег - и он по идее должен был "план Белоусова" поддержать, и минпромторг, основная задача которого - за счет прямой и непрямой поддержки предприятий развивать нашу многострадальную промышленность).

Еще интереснее то, что решение принималось не кулуарно в стенах правительства или на Старой площади, а в офисе РСПП, где Антон Силуанов, Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава РСПП Александр Шохин в роли арбитра лично встретились с промышленниками.

В минувшую пятницу на Котельническую набережную прибыли председатель совета директоров и акционер "Мечела" Игорь Зюзин, совладелец "Евраза" Александр Фролов, акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, основной владелец "ФосАгро" Андрей Гурьев, совладелец группы "Илим" Захар Смушкин, а также гендиректор ММК Павел Шиляев, президент НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, президент "АЛРОСЫ" Сергей Иванов, главный исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Страшнов, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев, гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев, гендиректор "Северсталь менеджмент" Александр Шевелев, председатель правления "СИБУРа" Дмитрий Конов и гендиректор "Акрона" Владимир Куницкий.

Собственников, как видим, меньшинство. Почему - вопрос открытый.

Как заранее анонсировал минфин, обсуждать планировалось вопрос "выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль... осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест". Проще говоря, чтобы средства у бизнеса не отнимать, а сделать так, чтобы промышленники сами их отдали.

По итогам встречи идея в жизнь воплотилась: правительство обещало ничего не делать (не повышать налоги), а бизнес обещал раскошелиться (инвестировать в "приоритетные проекты"). Торг был уместен, и сумму промышленникам удалось скинуть ощутимо - с 513 миллиардов до 200-300 миллиардов рублей.

Правда, компаниям придется вкладываться не только в собственные проекты, но и в другие, например, инфраструктурные и высокотехнологичные. По словам главы минфина, государство "подскажет интересные направления для инвестиций".

Какие именно, пока интрига. Зато хорошо известны стимулы, которыми будут завлекать бизнес: это специнвестконтракты, субсидирование процентных ставок по кредитам, госгарантии, возвратное налоговое финансирование (Tax increment financing, TIF), государственно-частное партнерство. По словам Белоусова, частных инвестиций прежде всего ждут такие направления, как инфраструктура, экология, цифровизация и т.д. В общем, перечисленные в майском указе.

Времени на раздумья немного. Уже в октябре нужно выбрать набор проектов, финансовые модели участия компаний и подготовить меры поддержки, уточнил Белоусов и подчеркнул, что участие бизнеса сугубо "добровольное" и никакого "давления на бизнес не будет".

Антон Силуанов тоже уточнил, что сверхдоходы у предприятий "изыматься и перераспределяться не будут". Планируется, что "добровольцы" с представителями госорганов и главой РСПП создадут рабочую группу и проведут первое заседание уже через неделю.

Все участники встречи, безусловно, рады: сумму удалось снизить практически вдвое, им будут помогать инвестировать и укажут, как нужно развиваться. Возможно, поэтому большинство собственников отправило на совещание топ-менеджеров. Чем все закончится, было ясно еще до его начала.