В США на 81-м году жизни от рака скончался один из самых известных американских политиков Джон Маккейн. Гордящегося своей независимостью республиканца, который заседал на Капитолии с 1986 года и до самой смерти возглавлял комитет по вооруженным делам сената, часто называли "главным русофобом Америки".

Джон Маккейн, сын и внук адмиралов ВМС США, был первым пилотом истребителя военно-морских сил, сбитого советской ракетой "земля - воздух" над Ханоем во время войны во Вьетнаме. Маккейн катапультировался, упал в озеро посреди города. Его едва не линчевала толпа, сломав ему руки и правое колено. Дальше последовали пять лет плена в тюрьме по прозвищу "Хилтон Ханой", где, по словам Маккейна, его пытали. Начальник этой тюрьмы в интервью AFP в январе этого года называл Маккейна "упрямым патриотом", который, по его словам, в итоге признал ошибкой интервенцию США во Вьетнам. С той войны и плена Маккейн имел ярко выраженную антипатию к СССР, впоследствии России, Кубе, странам социалистического лагеря. Он так и остался "во власти плена", мысля категориями холодной войны, деля мир на своих и чужих. В последние два года сенатор, который в 2008 году проиграл выборы президента США Бараку Обаме, конфликтовал с президентом нынешним, блокируя практически все инициативы Трампа. Кстати, семья сенатора попросила президента США не приходить на похороны Маккейна. Незадолго до смерти политик называл нежелательным присутствие Трампа на траурной церемонии.