В Техасе два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком

В американском штате Техас железнодорожный пассажирский состав врезался в оказавшийся на путях грузовой автомобиль. По данным полиции города Арлингтона, близ которого случилась авария, погибли два человека.

"Мы работаем с пожарной службой Арлингтона на месте смертельного столкновения поезда (транспортной компании) Trinity Railway Express и грузовика, - приводит ТАСС сообщение полицейских. - Два человека, находившиеся внутри грузовика, умерли. Несколько пассажиров, ехавших на поезде, ранены и госпитализированы".

Между тем телеканал Fox News сообщил о 12 пострадавших. По его данным, состояние троих оценивается как критически тяжелое.