Вайкуле прокомментировала свои слова об отказе ехать в Крым

Слова певицы Лаймы Вайкуле об отказе ехать в Крым были искажены. Об этом сама исполнительница заявила в телеэфире.

"Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", - я сказала: "Нам запрещено", - приводит ТАСС слова Вайкуле.

"Все, что я сказала: "Нет, у нас закон запрещает". И это правда", - добавила певица.

Вайкуле призналась, что любит свою публику и хочет для нее выступать. "Разве можно быть против кого-то? Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политику", - попросила она.

Напомним, что несколько дней назад латвийская певица оказалась в центре внимания российской прессы, заявив, что не поедет с гастролями в Крым "ни за какие гонорары". В качестве причины она указала "запрет на выступления для европейских исполнителей".