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26.08.2018 17:15
Рубрика: Спорт

Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии"

Текст: Артур Нанян

Пилот "Макларена" испанец Фернандо Алонсо во время "Гран-при Бельгии" попал в серьезную аварию.

Фото: AFP/Max Blyton
Видео: Алонсо чудом остался жив после аварии на "Ф-1"

Из-за нее испанец вынужден был прекратить борьбу. Также с дистанции сошли гонщик "Заубера" Шарль Леклер и Нико Зюлькенберг из "Рено". Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") поднялся с 15-й на 10-ю позицию. Хотя при аварии в Сироткина врезался пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас, сломавший себе крыло.

Возвращаясь к Алонсо, напомним, что в середине августа он заявил об уходе из "Формулы-1" по окончании нынешнего сезона.

Спорт Формула-1
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