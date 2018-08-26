Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии"

Пилот "Макларена" испанец Фернандо Алонсо во время "Гран-при Бельгии" попал в серьезную аварию.

Из-за нее испанец вынужден был прекратить борьбу. Также с дистанции сошли гонщик "Заубера" Шарль Леклер и Нико Зюлькенберг из "Рено". Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") поднялся с 15-й на 10-ю позицию. Хотя при аварии в Сироткина врезался пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас, сломавший себе крыло.

Возвращаясь к Алонсо, напомним, что в середине августа он заявил об уходе из "Формулы-1" по окончании нынешнего сезона.