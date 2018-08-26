Видео: Пугачева и Вайкуле показали друг другу языки

Популярные певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле записали видео с шуточным обсуждением своих языков. Ролик появился в Instagram латвийки.

Сидя в ресторане и ожидая выполнения заказа, Пугачева попросила Вайкуле показать ей язык.

"Я так и знала, - сказала Алла Борисовна. - У тебя язык без костей. С таким языком надо знаешь, чем заниматься? - рассмеялась Пугачева. - Молчать!"

В ответ Вайкуле обратилась к коллеге с аналогичной просьбой и отметила, что у российской певицы "язык с костями". "Так я рыбу ела!" - прокомментировала Пугачева.

Поводом для такой сценки, видимо, стал скандал вокруг заявлений латвийской певицы о том, что она не намерена приезжать с концертами в Крым ни за какой гонорар. Эти слова вызвали большой резонанс как на полуострове, так и в музыкальной среде.