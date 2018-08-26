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26.08.2018 23:45
Рубрика: Экономика

Проценты дали задний ход

Вкладчики дождались роста ставок
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Сбербанк впервые с декабря 2014 года повысил ставки по базовой линейке рублевых вкладов.

Само по себе повышение незначительно (на 0,1-0,4 процента), однако оно может свидетельствовать о развороте тенденции на рынке вкладов, где ставки последние 3,5 года уверенно снижались вслед за ключевой ставкой и инфляцией. На фоне перехода к профициту ликвидности крупнейшие 10 игроков, у которых ставки традиционно ниже рынка, довели свою среднюю максимальную ставку с 15,3 процента в начале 2015 года до 6,1 процента к началу лета этого года. Затем, правда, она подросла до 6,3 процента благодаря сезонным промоакциям.

Фото: Depositphotos.com
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Темп прироста депозитов по банковской системе замедлился за семь месяцев этого года до 2,4 процента (без учета валютной переоценки). На это повлияли и вялая динамика реальных доходов населения (новых вкладчиков почти не видно), и привлекательность более доходных инструментов для сбережений. С другой стороны, банки заставляет вспомнить о вкладчиках рост доходности по облигациям и кредитный бум. На это наложилось ухудшение ожиданий относительно траектории ключевой ставки. Ужесточение санкций, повышение НДС и не самый лучший урожай повлияли на решение Банка России отложить переход к нейтральной ставке, а Сбербанк после объявления в августе о новых санкциях пересмотрел прогноз по ключевой ставке на конец года с 6,75 до 7,5 процента - банк ожидает ее повышения, первого за почти четыре года.

Теперь не исключено повышение процентов по вкладам от прямых конкурентов Сбербанка (в первую очередь ВТБ), а затем и более мелких игроков. При этом осторожное повышение ставок не перекроет снижение реальной доходности депозитов на фоне ускорения инфляции до 4-4,5 процента в ближайшие 12 месяцев.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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