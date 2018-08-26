Владимир Путин встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии

Южная Осетия и Абхазия 26 августа отметили десятилетний юбилей признания Россией независимости республик. В преддверии этой знаменательной даты с лидерами этих государств в Кремле встретился российский президент Владимир Путин. Причем переговоры провели как по отдельности, так и вместе.

Вспоминая тяжелые события десятилетней давности на встрече с южноосетинским лидером Анатолием Бибиловым, президент России заметил, что, несмотря на все сложности, которых всегда много, республика развивается. "Мы стараемся сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически", - сказал он.

Товарооборот растет хорошими темпами, 24-25 процентов, констатировал Путин. "Осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России. И, в общем, есть результаты, имею в виду, например, строительство - и она, по-моему, уже введена в строй - детской больницы, хирургический комплекс республиканской больницы, дорожная сеть развивается, - перечислил он. - Есть и другие направления нашего сотрудничества, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства". "В общем, работа идет. Наверняка проблем больше, чем удалось решить. Тем не менее отношения развиваются, и республика укрепляется, укрепляет свое положение", - заключил российский лидер.

10 лет назад Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Анатолий Бибилов назвал признание Южной Осетии событием исторического масштаба для республики. Народ начал жить в абсолютно другом формате - формате стабильности, мира и процветания, сказал он: "Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрывов снарядов, сегодня идет развитие республики". "И, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом и какая политическая роль была вами проявлена фактически во всех событиях, происходящих в Республике Южная Осетия", - поблагодарил южноосетинский лидер.

На встрече с абхазским президентом Путин подчеркнул большое значение, которое Россия придает взаимодействию по обеспечению безопасности республики. "Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается и сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", - оценил он.

"После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе, как мы с вами сейчас констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", - заметил Путин.

"Признание нашей страны - это воплощение вековой мечты абхазского народа", - заявил Рауль Хаджимба. По его словам, подписано более 130 двусторонних документов, которые позволяют решать вопросы на различных направлениях. "Это вопросы социально-экономического развития Абхазии, создания единого оборонного контура, сотрудничество в сфере правоохранительных органов, в сфере нашей внешнеполитической деятельности", - уточнил он и выразил желание, чтобы работа шла еще интенсивнее.

Как сообщили пресс-службы лидеров Абхазии и Южной Осетии, президент России был награжден высшими госнаградами республик - орденами "Ахьдз-Апша" I степени и "Уацамонга".

Тем временем

Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Российский лидер отметил все более глубокую кооперацию между двумя государствами. Благодаря усилиям Москвы и Анкары, с привлечением других стран, удалось серьезно продвинуться по урегулированию сирийского кризиса. Чавушоглу передал Путину приглашение турецкого президента посетить Стамбул.

Круглая дата

Масштабно отметили

Абхазия и Южная Осетия отметили в воскресенье десятилетие со дня признания Москвой независимости этих республик. Президенты двух стран Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями другу другу.

"Этот день по праву считается одним из самых главных праздников в нашем календаре. День признания независимости еще раз подтверждает наше право свободно жить и созидать на своей родине", - отметил Хаджимба. "26 августа 2008 года стало символом мужества и стойкости абхазского народа, который в нелегкой борьбе отстоял свое право на свободную и мирную жизнь", - заявил со своей стороны Бибилов.

В различных торжественных мероприятиях, проходивших в Абхазии и Южной Осетии, приняли участие делегации из РФ (от Совета Федерации, Госдумы, отдельных регионов). В Цхинвал прибыли посол САР в РФ Рияд Хаддад, лидер ДНР Александр Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Лидеры донбасских республик, а также помощник президента РФ Владислав Сурков возложили цветы к могилам погибших в ходе грузино-осетинского конфликта. К юбилею была подготовлена масштабная культурно-историческая акция, в которой приняли участие около 2 тысяч человек. В праздничном концерте приняли участие звезды российской и осетинской эстрады, состоялось лазерное шоу - световая реконструкция истории Южной Осетии. Завершил день, конечно же, салют. Но на этом мероприятия не закончились, в понедельник в Цхинвале пройдет Второй международный осетинский рок-фестиваль Iron Rock.

В Абхазии не отстают от своих соседей. В Сухуме также прошла церемония возложения цветов, открылась фотовыставка, на которой представлены свыше 120 фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. Завершился день праздничным концертом.

Подготовил Юрий Когалов.