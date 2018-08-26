Власти КНДР отпустили задержанного японца

Власти Северной Кореи выдворили задержанного ранее за нарушение законов КНДР японского гражданина. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Недавно за нарушение законов Республики был задержан и допрошен японец Тамаюки Сугимото, который посетил нашу страну в качестве туриста… Компетентные органы КНДР, исходя из соображений гуманности, великодушно простили туриста из Японии и приняли решение депортировать его за пределы Республики", - говорится в сообщении ЦТАК. Вместе с тем, в заявлении не приведены подробности инцидента и что именно нарушил японец.

Однако ранее японские СМИ заявили, что один из их сограждан был задержан в северокорейском портовом городе Нампхо, где он был в составе туристической группы. Как утверждали японцы, туриста обвинили в фотографировании северокорейских военных объектов.

По мнению ряда экспертов, такому быстрому разрешению ситуации с задержанным способствовали активные действия японских официальных лиц, которые немедленно вышли на контакт с представителями КНДР. Не исключено, что ситуация с задержанием и ее разрешение приведет к новым контактам между Японией и КНДР. В последнее время официальный Токио давал понять, что заинтересован в организации личной встречи премьер-министра Синдзо Абэ с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.