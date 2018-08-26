Во Франции уволят тысячи госслужащих

Власти Франции планируют самым радикальным образом оптимизировать аппарат госслужащих, сократив его в ближайшие два года на 14,5 тысячи человек. Об этом в интервью "Журналь дю диманш" заявил глава французского правительства Эдуар Филипп.

По его словам, в будущем году это сокращение затронет 4,5 тысячи чиновников, а в 2020 году будут уволены еще десять тысяч человек. Как объяснил премьер-министр, такая кадровая политика полностью соответствуют одному из пунктов предвыборной программы нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона, который обещал в течение пяти лет на посту главы Пятой республики провести серьезную оптимизацию государственных структур. "Что касается государственной службы, то мы будем выполнять поставленную президентом задачу по сокращению на 50 тысяч рабочих мест к 2022 году", - уточнил Филипп.

Чем вызваны объявленные сокращения, которые, как нетрудно догадаться, не доставят радости французскому чиновничеству? Отвечая на этот вполне законный вопрос, французский премьер указал на то, что эти меры в первую очередь связаны с развитием и необходимостью модернизации экономики страны перед лицом новых вызовов. Обозначенные им сокращения в первую очередь коснутся государственных аудиовизуальных ресурсов, в частности, в области телевидения, а также министерства финансов, что обусловлено запущенной во Франции реформой налогообложения.