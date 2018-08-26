Вступают в силу очередные ограничительные меры против России

В понедельник вступает в силу очередной пакет санкций против России. Впрочем, пока говорить об этом можно лишь предположительно - на момент подписания номера соответствующий документ еще не появился в Федеральном реестре США. Ранее Госдепартамент утверждал, что ограничительные меры против Москвы начнут действовать с 22 августа, но официальное уведомление в итоге так и не было опубликовано. Не столь важно, чем вызвана данная задержка - бюрократической неразберихой между ведомствами или стремлением Белого дома еще некоторое время поддержать ситуацию "в подвешенном состоянии". В любом случае речь идет о технической паузе, которая никоим образом не влияет на конечный результат. Нынешняя волна санкций, так называемый первый пакет, предусматривает запрет на продажу в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных с нефтегазовой сферой.

Существует и второй пакет, который, по оценкам экспертов, угрожает понижением и даже приостановкой дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Де-факто он вводит полное прекращение торговых отношений между странами, вплоть до лишения самолетов российских авиакомпаний, находящихся под контролем государства, права совершать посадку на территории Соединенных Штатов. Второй пакет санкций может быть введен в действие через три месяца после первого. Заявления из Вашингтона, что до второго пакета ситуация не дойдет - от лукавого. При нынешнем состоянии умов американского истэблишмента никаких гарантий на этот счет существовать просто не может.

Агентство "Блумберг" привело заявление сенатора Джона Кеннеди, сделанное на слушаниях банковского комитета. В частности, сенатор очень возмущался, что российская экономика еще не поставлена на колени, и заявил, что испытывает от этого разочарование. И не он один.

Китай показал, как следует реагировать на агрессивные действия США в сфере экономики

Попадающие в СМИ утечки из Вашингтона с перечнем санкций, которые под тем или иным предлогом могут быть применены в отношении Москвы, становятся регулярными. Среди последних - опубликованная в "Таймс" угроза ввести санкции против юристов, бухгалтеров и лоббистов, которые консультируют попавших под ограничительные меры российских олигархов и их компании в США и Британии. Или полученные "Блумберг" сведения о разработке в Сенате законопроекта, предусматривающего санкции за инвестиции в российские энергетические проекты, гособлигации, технологическую индустрию. Перечень того, что готов обложить ограничительными мерами Конгресс США, можно продолжать и далее. При этом президент Трамп не вправе отменить принимаемые законодателями санкции даже в том случае, если захочет заключить сделку с Кремлем.

"Новый санкционный раунд является продуктом внутриполитической борьбы в США, - объясняет в интервью Tagesspiegel председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов. - Нет сомнений, что пакет санкций будет принят: вся санкционная логика до сих пор указывала лишь на обострение ситуации". "Санкции Запада против России из точечных экономических ударов превратились в многолетнюю войну на истощение", - констатирует "Вашингтон пост". При этом в отличие от рассчитывающих на скорый крах России американских сенаторов, западная пресса в подавляющем большинстве убеждена: "ждать, что российская экономика рухнет из-за санкций, неверно".

На пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте президент Владимир Путин назвал санкции действиями "контропродуктивными и бессмысленными". Он выразил надежду на то, что американские партнеры "осознают когда-нибудь, что эта политика не имеет перспектив, и начнут сотрудничать с Россией в нормальном режиме". Заявление российского лидера подтверждает: Москва не верит в быстрое восстановление конструктивного диалога с Вашингтоном и готовится к затяжному противостоянию. По мнению заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, предложения прекратить поставки из России в США ракетных двигателей, авиационного титана или уранового концентрата выглядят "самострелом" - рано или поздно американцы сами откажутся от закупок этой российской продукции, но опережать события не нужно. Среди возможных ответных мер на американские санкции дипломат, в частности, назвал отказ от доллара как средства взаимных расчетов. "Москва придерживается плана по постепенному избавлению от диктата доллара в экономике и именно поэтому активно скупает золото и продает гособлигации США" - сообщает, ссылаясь на свои источники, немецкая Die Welt. По сведениям издания, Россия заняла пятое место по запасам золота, обойдя по этому показателю Китай. Как сообщил "Блумберг", в июле объем золотого запаса РФ вырос до 2170 тонн.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев назвал американские санкции объявлением экономической войны, на которую надо будет реагировать помимо экономических и политических "в случае необходимости иными методами".

Заявления из США, что до второго пакета санкций ситуация не дойдет - от лукавого

Интересный пример того, как следует реагировать на агрессивные действия США в сфере экономики, продемонстрировал Китай. В воскресенье Белый дом был вынужден отменить запланированный ранее визит в Северную Корею госсекретаря США. А президент Трамп признал, что его жесткий подход к Китаю в сфере торговли привел к тому, что Пекин не стал помогать Белому дому в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, что он делал ранее. И рассчитывать на эту помощь Вашингтон сможет, только улучшив экономические отношения с Китаем.

И еще одно впечатляюще откровенное заявление Трампа, над которым стоит поразмыслить. Говоря о внешнеполитическом успехе, которого он достиг, встретившись с северокорейским лидером, президент США так охарактеризовал состоявшиеся переговоры: "Смотрите, я не дал Ким Чен Ыну ничего, кроме санкций. Мы, весь мир, наложили санкции на Северную Корею. Но у нас хорошие отношения, хотя я и не дал ему ничего". Цинично? Безусловно. Так что верить в "щедрые" обещания Белого дома "рассмотреть возможность снятия с России санкций при условии, если Москва предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине", наверное, не стоит. По мнению "Таймс", Вашингтон, стремясь причинить Кремлю максимальный ущерб, встал на "опасную дорожку, на которой могут споткнуться США и их союзники". В нынешней ситуации Россия отвечает США тем, что действует на перспективу, усиливая зависимость экономики США, отыскивая слабые места в американской внешней политике, работая над отношениями на Ближнем Востоке и с Китаем, считает колумнист "РГ" Федор Лукьянов.