Взыскивать долги можно будет в режиме онлайн через нотариуса

Готовится законопроект, который разрешит совершать некоторые нотариальные действия в удаленном режиме - через интернет.

Одно из таких действий: получение у нотариуса исполнительной надписи. Говоря упрощенно, это виза нотариуса на долговых документах, и она служит для судебных приставов руководством к действию. Человеку не надо судиться, чтобы вернуть свой долг.

Исполнительная надпись наносится на договоры, оформленные нотариально. Допустим, кто-то дал в долг не просто под расписку, а под печать нотариуса на документе, в суд в случае проблем идти не надо. Если должник не платит, можно обратиться к нотариусу, а потом идти к судебным приставам. Они все сделают.

Разрабатывает инициативу рабочая группа АНО "Цифровая экономика" резидента Сколково, естественно, с участием минюста и Федеральной нотариальной палаты. Планируется, что в начале будущего года законопроект будет внесен в Госдуму.

В списке нотариальных действий, которые планируется разрешить совершать в удаленном режиме, также фиксирование информации, размещенной в интернете. Это необходимо для обеспечения доказательств.

Допустим, когда надо сохранить в каких-то юридически значимых файлах оскорбления, нанесенные в сети. Даже если хам потом удалит свой непристойный комментарий, он не сможет сделать вид, что ничего не было. В суд будут представлены нужные доказательства. Так что в перспективе интернет-троллинг можно будет оперативно зафиксировать, буквально не вставая с дивана. Достаточно будет в режиме онлайн обратиться к нотариусу.

Также в удаленном доступе можно будет засвидетельствовать у нотариуса верность перевода документов на другой язык. Правда, пока предусмотрено, что человек будет получать электронные документы. Впрочем, как поясняют специалисты, проект еще дорабатывается по ряду вопросов. Не исключено, что станет возможным получение и бумажных документов (например, с помощью курьера), оформленных в удаленном режиме у нотариуса.

"Рассматриваемые новеллы, безусловно, являются логичным и ожидаемым следствием развития "электронного нотариата", - комментирует инициативу вице-президент Федеральной нотариальной палаты России Юрий Иутин. - Предыдущие решения законодателя позволили самым существенным образом упростить создание и оборот удостоверенных нотариусом электронных документов, и это предоставило гражданам и бизнесу кардинально новые возможности, во много раз повышая скорость и удобство совершения многих юридически значимых действий".

По его словам, развитие Единой информационной системы нотариата (ЕИС) позволяет совершить следующий шаг в этом направлении: сделать ряд значимых процедур доступнее во всех смыслах, а значит, предоставить гражданам и бизнесу новые комфортные инструменты, которые гарантируют правовую защиту.

"Особое значение такие новеллы могут иметь для обеспечения стабильности гражданского оборота на труднодоступных и малонаселенных территориях Российской Федерации, - говорит Юрий Иутин. - Безусловно, новеллы требуют тщательной проработки всех аспектов рассматриваемых процедур, и такая работа в настоящий момент проводится на экспертном уровне".

В режиме онлайн можно будет зафиксировать интернет-троллинг, чтобы были доказательства для суда

После одобрения рабочей группы проект будет направлен в правительство России.

"Дополнение и уточнение регулирования совершения нотариальных действий может быть рассмотрено как минимизация временных затрат обратившегося лица, вплоть до возможного исключения его явки в нотариальную контору для совершения нотариального действия или для получения результатов его совершения, - сказал руководитель проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян. - Для такой категории нотариальных действий урегулирован порядок установления личности (идентификации и аутентификации) лица, обратившегося удаленно за совершением нотариального действия, порядок получения результатов нотариального действия (электронного нотариального акта) с использованием доверенной среды ЕИС".

По словам экспертов, полностью цифровой формат взаимодействия нотариуса и заявителя может дать толчок для дальнейшего расширения сферы применения отдельных видов нотариальных действий, например, исполнительной надписи нотариуса. То есть в перспективе, возможно, законодатель расширит перечень долгов, которые можно взыскивать с помощью исполнительной надписи. Естественно, это должны быть бесспорные долги. Интересный опыт есть в Белоруссии и Азербайджане, там через нотариусов взыскивают практически все бесспорные долги, даже алименты. В тех делах, где раньше требовалось получение судебного приказа, теперь можно обратиться к нотариусу, это проще для граждан, и разгружает судебную систему.