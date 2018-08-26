За 5 дней форум "Армия-2018" посетили более 772 тысяч человек

Более 772 тысяч человек посетили Международный военно-технический форум "Армия-2018" за пять дней. Об этом рассказал начальник главного управления Минобороны генерал-майор Роман Кордюков.

Из них 129 тысяч человек пришли на площадки форума 25 августа. В субботу посещаемость аэродрома Кубинка, где проходит мероприятие, в два раза превысила показатель прошлого года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кордюкова, особой популярностью у посетителей пользовались демонстрационные программы и авиационный кластер.

Отметим, что за пять дней форума в его работе приняли представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 39 - высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств.

Сегодня на "Армии-2018" - последний день работы форума. Отметим, что по числу экспонатов в статической части и по количеству вооружений в динамическом показе российский форум не имеет аналогов в мире. Среди более чем 18 тысяч образцов оружия и техники много настоящих сенсаций, заслуживающих отдельного внимания. Узнать о том, что обязательно должен увидеть каждый посетитель "Армии-2018", можно на сайте "РГ".