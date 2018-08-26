Заблокированные на судне в Италии мигранты сойдут на берег

Мигранты, которые уже несколько дней находятся на борту судна итальянской службы береговой охраны Diciotti в порту Катании, смогут в ближайшие часы сойти на берег. Такое заявление сделал министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"Мигранты, находящиеся на борту Diciotti, смогут сойти (с корабля) в ближайшие часы", - цитирует ТАСС слова политика. Министр уточнил, что большую часть мигрантов примет церковь Италии.

По данным СМИ, 20 человек с судна заберут власти Албании. В Италии это решение назвали свидетельством "великой солидарности и дружбы". Еще порядка 25 человек согласилась принять Ирландия.

Ранее стало известно, что как минимум 16 мигрантов сойдут на берег и будут доставлены в больницу. До этого власти санкционировали высадку 27 несовершеннолетних. На борту Diciotti остаются 150 мигрантов, спасенных 15 августа в Средиземном море.