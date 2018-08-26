Очередным бравурным заявлением отметился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Тот самый, который в середине августа сообщил о том, что подписал распоряжение об отмене железнодорожного сообщения с Россией и предположил, дескать, теперь в Москву, "как в старые добрые времена, будут ходить только медведи".

На этот раз Омелян сказал о том, что те железнодорожные составы, которые снимут с российского направления, отправятся в Западную Европу и на курорты. "Убытков не будет вообще!" - радостно заключил украинский министр. О том, что таким обещаниям сподвижника Порошенко "грош цена в базарный день", говорит репортаж журналистов портала "Таврия ньюс". Они оценили состояние состава, который ездит по маршруту Херсон - Москва, но вскоре "поедет в Европу". Их глазам предстало жалкое зрелище, которое они сняли на камеру. Крайне плачевный вид состава: "грязные, ржавые, помятые, словно после автокатастрофы, ободранные и обшарпанные, с облезлой краской вагоны". "В руководстве украинских железных дорог трудятся настоящие патриоты. Иначе как объяснить, что они отправляют в Россию такие составы, в которые сограждане и "москали" лишний раз сесть не отважатся", - делает вывод издание. Журналисты пишут о зловонии в вагонах, мокрых простынях, пьяных, матерящихся проводниках.

То, что "тишь киевских кабинетов" в очередной раз оказалась слишком далека от "суровой украинской реальности", свидетельствуют и сотни откликов в соцсетях. Свои сообщения в них, переполненные гнева и едкой иронии, оставили пассажиры, "имевшие удовольствие" прокатиться в вагонах "современных" украинских поездов. Многие просто с издевкой прокомментировали очередной "полет фантазии" Омеляна. "Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать", - вспомнил один из пользователей строчки из песни Гребенщикова. Пользователи в этой связи предполагают, что такими темпами пассажиры на Украине скоро будут ездить с баулами на крыше, как в фильмах про Индию, или висеть на подножках поездов, буквально друг на друге, как в Бангладеш.