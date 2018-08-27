29 августа (среда) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет круглый стол на тему: "Нужны ли новые правила для получения водительских прав?".
В мероприятии примут участие:
- Николай Георгиевич Виблый - начальник Управления международных соглашений Агентства автомобильного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;
- Татьяна Вячеславовна Шутылева - президент Межрегиональной ассоциации автошкол;
- Александр Валентинович Лыткин - главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств;
- Вячеслав Вячеславович Максимычев - ведущий консультант объединенного научно-методического центра.
В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:
- целесообразность введения новых правил по приему экзаменов, предлагаемых ГИБДД: нужна ли реформе 2014 г. новая реформа;
- на сколько законно аннулирование результатов экзамена на право управления транспортным средством;
- в чем смысл переноса экзамена с оборудованных площадок и автодромов в дорожные тупики за пределами жилой застройки.