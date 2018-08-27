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27.08.2018 23:55
Рубрика: Спорт

Нет чувства локтя

Адриано отстранен на три матча еврокубков за отмашку
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7652 (189)
Бразильский форвард "Спартака" Луис Адриано не сможет помочь своей команде в трех ближайших матчах группового этапа Лиги Европы.
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
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Такова цена несдержанности, которую Адриано проявил во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

На 33-й минуте бразилец получил прямую красную карточку за то, что толкнул локтем в живот защитника греческой команды Хосе Анхеля Креспо. В меньшинстве "Спартак", игравший на своем поле, довольствовался лишь нулевой ничьей, которая не позволила ему выйти в следующий раунд квалификации турнира.

УЕФА, рассмотрев инцидент, дисквалифицировал Адриано на три игры в турнирах под своей эгидой. "Спартак", напомним, вылетев из лигочемпионской квалификации, попал в групповой этап Лиги Европы.

Спорт Футбол Лига Европы Лига Европы 2018/2019
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