Адриано отстранен на три матча еврокубков за отмашку

Бразильский форвард "Спартака" Луис Адриано не сможет помочь своей команде в трех ближайших матчах группового этапа Лиги Европы.

Такова цена несдержанности, которую Адриано проявил во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

На 33-й минуте бразилец получил прямую красную карточку за то, что толкнул локтем в живот защитника греческой команды Хосе Анхеля Креспо. В меньшинстве "Спартак", игравший на своем поле, довольствовался лишь нулевой ничьей, которая не позволила ему выйти в следующий раунд квалификации турнира.

УЕФА, рассмотрев инцидент, дисквалифицировал Адриано на три игры в турнирах под своей эгидой. "Спартак", напомним, вылетев из лигочемпионской квалификации, попал в групповой этап Лиги Европы.