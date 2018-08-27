Аршавин забил мяч в сотом матче за "Кайрат"

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин провел сотый матч за "Кайрат".

В юбилейной встрече с "Атырау" полузащитник вышел на замену в начале второго тайма при счете 2:1 в пользу соперника. Андрей стал героем матча: он сравнял счет, а затем отдал две голевые передачи и помог "Кайрату" одержать победу - 4:2.

Напомним, Аршавин перешел в клуб из Казахстана в марте 2016 года. Контракт был подписан по схеме "1+1". По неофициальным данным, Андрей стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В составе "Кайрата" россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Контракт с командой из Алма-Аты истекает в конце осени этого года.

В одном из недавних интервью Аршавин заявил, что по окончании карьеры намерен вернуться в Санкт-Петербург, где он выступал за "Зенит".