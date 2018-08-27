Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года

Портал Business Insider опубликовал список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Первым в списке стал китайский гаджет OnePlus 6.

Его преимуществами стали мощный аккумулятор, качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.

Также в рейтинге попали Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.

Продукция Apple не попала в рейтинг, так как выпустила свои новинки в 2017 году. Между тем уже в сентябре должны появиться три обновленных iPhone.

Что касается Galaxy Note 9, нового продукта от Samsung, эксперты оценили 6,4-дюймовый OLED-дисплеем, мощный аккумулятор и хорошую камеру.

Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти - до 512 гигабайт. Также в комплект входит обновленный стилус S Pen. Другой флагман корейской компании, попавший в список портала, Samsung Galaxy S9, стал, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов.

Moto G6 от Motorola назвали самым бюджетным гаджетом из списка. Специалисты оценили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.