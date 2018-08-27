Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 07:20
Глава МИД ФРГ рассказал о желании пересмотреть отношения с США 07:09
В Хабаровском крае у браконьера изъяли партию икры на 8 млн рублей 07:04
Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов 06:59
Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии 06:08
Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года 05:54
Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера 05:09
В Приморье режим ЧС из-за подтоплений введен еще в двух районах 05:09
Полицейский был застрелен при проверке автомобиля в Бельгии 05:00
В Уссурийске без электричества остались 40 тысяч человек 04:42
Вице-канцлер назвал визит Путина в Австрию большой честью 04:34
Лидер ДАИШ в Афганистане был убит в результате авиаудара 04:29
СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем 04:14
Путин заверил в желании РФ продолжать помогать Южной Осетии 03:46
Бомба времен ВОВ стала причиной многотысячной эвакуации в Германии 03:39
Сенатор США Джон Маккейн будет похоронен второго сентября 03:20
Самолет с парашютистами разбился в США 03:08
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Москве 02:52
Протестующие потребовали отставки правительства Молдавии 02:40
Лукашенко назвал Россию и Беларусь ангелами-хранителями друг друга 02:08
Меркель выступила против регулярных призывов в армию 01:42
Сервис поиска попутчиков в Китае приостановил работу из-за убийства 00:48
Число электромобилей в Европе превысило миллион 26.08.2018
МВД предложило ускорить получение гражданства для родившихся в РСФСР 26.08.2018
Устроившего стрельбу в развлекательном центре во Флориде нашли мертвым 26.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 05:54
Рубрика: Экономика

Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года

Портал Business Insider опубликовал список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Первым в списке стал китайский гаджет OnePlus 6.

Его преимуществами стали мощный аккумулятор, качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.

Фото: Xiaomi
Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон на самом мощном процессоре. Брать или нет?

Также в рейтинге попали Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.

Продукция Apple не попала в рейтинг, так как выпустила свои новинки в 2017 году. Между тем уже в сентябре должны появиться три обновленных iPhone.

Что касается Galaxy Note 9, нового продукта от Samsung, эксперты оценили 6,4-дюймовый OLED-дисплеем, мощный аккумулятор и хорошую камеру.

Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти - до 512 гигабайт. Также в комплект входит обновленный стилус S Pen. Другой флагман корейской компании, попавший в список портала, Samsung Galaxy S9, стал, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов.

Moto G6 от Motorola назвали самым бюджетным гаджетом из списка. Специалисты оценили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.

Два смартфона Xiaomi на чистом Android пришли в Россию, названы цены
Экономика Digital Гаджеты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии
Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года
Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера
СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем
Протестующие потребовали отставки правительства Молдавии