ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не рекламировать госучастие в их капитале

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали госбанкам не привлекать внимание потребителя к факту государственного участия в их капитале, в частности, не указывать это в своей рекламе в качестве преимущества.

Рекомендация распространяется и на финансовые организации, входящие в банковские группы и холдинги. Об этом говорится в совместном информационном письме ЦБ и ФАС.

"Использование такой информации может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности данных организаций, что в некоторых случаях может приводить к возникновению у них нерыночного преимущества и не соответствовать принципу равных условий ведения государственного и частного бизнеса", - отмечается в сообщении ЦБ.

В коммуникациях с клиентами госбанки могут подчеркивать участие государства лишь в тех случаях, когда могут указать на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны РФ, ее субъектов, муниципальных образований, госкорпораций, госкомпаний или Банка России, говорится в письме.

Доля госбанков в активах банковского сектора в последние годы устойчиво растет, в прошлом году в результате санации трех крупных частных банков ("Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк) она выросла с 59 до 66 процентов.